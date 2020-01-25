Клуб читателей
ГОРДОН
 
События

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8, есть погибшие. Фоторепортаж

Сегодня 10.32
На востоке Турции 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. По последним данным, погиб 21 человек, еще более 1 тыс. пострадали. В городе Элязыг было разрушено четыре здания, продолжаются поисково-спасательные работы. После землетрясения было зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.
Теги: Турция, землетрясение, погибшие
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

В городе Элязыг было разрушено четыре здания
ПРОИСШЕСТВИЯ
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 21, более 1 тыс. человек пострадали
Сегодня 10.05
После землетрясения в Турции магнитудой 6,8, которое произошло вечером 24 января, было зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0.
После землетрясения произошло несколько десятков афтершоков
МИР, ПРОИСШЕСТВИЯ
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8, погибло минимум 15 человек
Сегодня 01.36
30 человек могут находиться под завалами зданий, разрушенных в результате землетрясения на севере Турции, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.
Землетрясение в Виноградове зафиксировали 23 января
ОБЩЕСТВО
В Закарпатье произошло землетрясение
Вчера 11.07
Эпицентр землетрясения магнитудой 3,0 находился в районе города Виноградов Закарпатской области, рассказали в Главном центре специального контроля.
В Турции произошло землетрясение
ПРОИСШЕСТВИЯ
В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 4,5
23 января, 2020 15.05
Сообщений о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения в Анкаре не поступало.
У берегов Греции произошло мощное землетрясение
МИР
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
19 января, 2020 11.15
Подземные толчки 19 января были зафиксированы 19 января в 6 км от греческого населенного пункта Валсамата, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Почему нет снега в Украине и к чему это приведет?
  Почему нет снега в Украине и к чему это приведет? G
Светлана СИВОВНА
Томиленко о "законопроекте Бородянского": Мы не готовы подавать патроны, которыми в нас же и выстрелят
Томиленко о "законопроекте Бородянского": Мы не готовы подавать патроны, которыми в нас же и выстрелят G
Анна ШЕСТАК
  "Мировая экономика требует экономического чуда. Украина – то место, где случаются чудеса". Речь президента Зеленского в Давосе
  "Мировая экономика требует экономического чуда. Украина – то место, где случаются чудеса". Речь президента Зеленского в Давосе
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS