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Землетрясения в Турции. Число жертв увеличилось до 29

В результате землетрясения на востоке Турции 1466 человек получили травмы, сообщило турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям.

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В результате землетрясения 72 здания разрушились
В результате землетрясения 72 здания разрушились
Фото: ЕРА

По состоянию на вечер 25 января число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 29, сообщило турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

По последним данным, травмы получили 1466 человек. Из-под обломков извлекли 43 пострадавших.

В районе стихийного бедствия работает около 3,7 тыс. спасателей, туда направили 144 грузовика с одеялами, палатками, продовольствием.

В результате землетрясения 72 здания разрушились, еще 514 получили серьезные повреждения.

Ранее было известно о 21 пострадавшем.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января в 20.55 по местному времени (19.55 по Киеву).

Теги: Турция, землетрясение, спасатели, жертвы, травма, палатки, пострадавшие, погибшие
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