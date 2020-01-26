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ГСЧС проводит внеплановые проверки противопожарной безопасности по всей Украине

Основное внимание в ходе проверок спасатели уделят состоянию путей эвакуации из помещений и систем пожарной сигнализации, проинформировали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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ГСЧС: Проверки проходят в каждой области Украины
ГСЧС: Проверки проходят в каждой области Украины
Фото: dsns.gov.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проводит проверки противопожарной безопасности в учреждениях с массовым пребыванием людей по всей Украине, сообщает 26 января пресс-центр ГСЧС.

"Продолжаются внеплановые проверки учреждений организаций с массовым пребыванием людей, направленные на то, чтобы исключить возможность возникновения пожара на таких объектах, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации обеспечить защиту и спасение граждан от воздействия опасных факторов пожара, которыми сопровождается неконтролируемое горение", – сказано в сообщении.

Основное внимание в ходе проверок будет уделено состоянию путей эвакуации из помещений, систем пожарной сигнализации, наличию средств пожаротушения, комплектации пожарных щитов, состоянию электрохозяйства, обеспеченности объекта противопожарным водоснабжением.

В ГСЧС подчеркнули, что "такие проверки проходят в каждой области Украины".

Теги: Украина, пожар, ГСЧС, спасатели, безопасность
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