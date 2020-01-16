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Замначальника одного из управлений ГСЧС за взятки подписывал разрешительную документацию без проверки объектов – СБУ

Служба безопасности Украины установила факт вымогательства взятки в размере 66 тыс. грн чиновником Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Чиновнику объявили о подозрении
Чиновнику объявили о подозрении
Фото: ssu.gov.ua

Один из заместителей начальника управления департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Государственной службы по чрезвычайным ситуациям требовал деньги за согласование разрешительной документации на объектах повышенной опасности. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Оперативники зафиксировали факт вымогательства взятки в размере 66 тыс. грн чиновником.

По данным следствия, госслужащий с нарушением порядка приказал подчиненному ввести в эксплуатацию системы раннего обнаружения угроз и оповещения. Приборы были смонтированы на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса в одной из областей, а их легализация прошла без проверки работоспособности.

Действия госслужащих могли привести к последствиям, которые несут угрозу жизни и здоровья граждан.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Двум чиновникам, включая замначальника управления сообщили о подозрении.

Проводится проверка информации по поводу 68 фактов нарушений чиновника.

Теги: СБУ, ГСЧС, следствие, взятка, вымогательство, уголовное производство, Служба безопасности Украины
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