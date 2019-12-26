Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Японии арестовали бывшего вице-министра по подозрению в коррупции

Член правящей Либерально-демократической партии Цукаса Акимото до октября 2018 года контролировал политику правительства в сфере работы казино. Его подозревают в получении $33,5 тыс. от китайского оператора азартных игр.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Акимото заявляет, что не виновен в коррупции
Акимото заявляет, что не виновен в коррупции
Фото: Tsukasa Akimoto / Facebook

Бывший вице-министр Японии Цукаса Акимото 25 декабря был арестован по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Kyodo News.

Член правящей Либерально-демократической партии Акимото до октября 2018 года контролировал политику правительства в сфере работы казино и был сторонником казино-курортов в Японии.

Его подозревают в получении $33,5 тыс. (3,7 млн йен) от китайского оператора азартных игр 500.com Ltd. По версии следствия, в сентябре 2017 года Акимото получил 3 млн йен наличными, а в 2018 году компания оплатила его расходы на поездку на Хоккайдо – 700 тыс. йен.

Также были арестованы трое представителей 500.com Ltd. по подозрению в подкупе Акимото.

Политик в комментарии Kyodo News заявил, что обвинения против него беспочвенные.

"Я не вовлечен ни в какое мошенничество. Я буду продолжать настаивать на этом", – написал Акимото в Facebook.

https://www.facebook.com/tsukasa.akimoto/posts/2695402670552894

Теги: Китай, коррупция, Япония, правительство, взятка, обвинения, подозрение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  The Hardkiss выпустили ролик с песнями Helpless и "Щедрик". Видео
  The Hardkiss выпустили ролик с песнями Helpless и "Щедрик". Видео
Onuka выпустила альбом концерта с НАОНИ
Onuka выпустила альбом концерта с НАОНИ
"Он сказал, что в медовый месяц мы полетим втроем". Экс-невеста Козловского заявила, что он ей изменял
"Он сказал, что в медовый месяц мы полетим втроем". Экс-невеста Козловского заявила, что он ей изменял
Адель продемонстрировала постройневшую фигуру
Адель продемонстрировала постройневшую фигуру
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS