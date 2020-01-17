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Во Львовской области остановилась канатная дорога с туристами, их сняли – ГСЧС

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, с остановившегося на горе Погар подъемника сняли 32 туриста.

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Среди эвакуированных были дети
Среди эвакуированных были дети
Фото: lv.dsns.gov.ua

17 января на горе Погар в Сколевском районе Львовской области остановился подъемник для туристов. Об этом проинформировали в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

"На горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога). Предварительная причина остановки – неисправность редуктора. Проводятся мероприятия по снятию туристов с подъемника. По состоянию на 19.30 спасательные работы завершены. Всего с подъемника сняли 32 человека, из них пятеро детей", – сказано в сообщении.

На видео, размещенном спасателями, зафиксировано, что людей опускают вниз с помощью веревок.

Теги: ГСЧС, туристы, Львовская область, спасатели
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