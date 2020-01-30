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В Запорожье волонтеру сожгли машину

Волонтер Андрей Лукин считает, что неизвестные сожгли его машину из-за журналистской и волонтерской деятельности.

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Авто волонтера сгорело в ночь на 30 января
Авто волонтера сгорело в ночь на 30 января
Фото: Андрей Лукин / Facebook

Около 4.00 30 января спасателям сообщили, что на улице Штурмовой в Днепровском районе Запорожья произошел пожар. Об этом проинформировало управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

Спасатели обнаружили, что горит авто Volkswagen В6, в 4.17 огонь ликвидировали.

Волонтер Андрей Лукин заявил в Facebook, что авто принадлежало ему.

"Около 3.30 пока еще неизвестные негодяи лишили меня средства передвижения, на котором я осуществлял свою журналистскую и волонтерскую деятельность и, конечно же, мешал кому-то... Очень сильно эта машина помогала и выручала меня и людей, с которыми мы вели нашу деятельность", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2237915443180470&id=100008861087704

Теги: Украина, Запорожье, пожар, волонтер, волонтеры, спасатели
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