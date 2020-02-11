Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Во Львове пьяный пассажир устроил драку на борту самолета

Из-за драки на борту самолета авиакомпании SkyUp, который должен был лететь из Львова в Киев, рейс задержали на 2,5 часа.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В самолете в аэропорту Львова произошла драка
В самолете в аэропорту Львова произошла драка
Фото: pixabay.com

В пятницу, 7 февраля, в аэропорту Львов перед вылетом в самолете украинской авиакомпании SkyUp, который должен был совершить рейс в Киев, произошла драка между пассажирами. Видео конфликта в самолете в Facebook обнародовал пользователь Павел Фищук, который тоже был пассажиром рейса.

На видео видно, как несколько мужчин требуют, чтобы нетрезвый пассажир покинул самолет. Впоследствии словесный конфликт перерос в драку.

https://www.facebook.com/office.ukrbud/videos/2678461425604920/

Как рассказал Павел Фищук в комментарии ZAXID.NET, несколько нетрезвых мужчин начали конфликтовать с другими пассажирами, в частности арабской национальности, еще во время регистрации на рейс. Конфликты продолжились уже в самолете.

"По требованию охраны аэропорта двое мужчин покинули самолет сразу. Еще один остался в самолете и буянил. Его пришлось выводить другим пассажирам. На месте происшествия была охрана аэропорта, затем и полиция", – рассказал Павел Фищук.

По его словам, из-за конфликта самолет задержался во Львове почти на 2,5 часа.

Пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская рассказала ZAXID.NET, что на место происшествия вызвали полицию, однако в результате инцидента заявление о правонарушении никто не подавал.

Теги: Киев, Львов, драка, самолет, авиарейсы, SkyUp
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Давка, паника, хороший фильм. Как российские зрители и актеры описывают эвакуацию из московского кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2"
Давка, паника, хороший фильм. Как российские зрители и актеры описывают эвакуацию из московского кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2"
Опубликовано фото сильно похудевшей Адель
Опубликовано фото сильно похудевшей Адель
Звезда сериала "Великолепный век" Узерли в одном ролике показала этапы взросления своей дочери
Звезда сериала "Великолепный век" Узерли в одном ролике показала этапы взросления своей дочери
Савченко в красном платье искупалась в Северном Ледовитом океане
Савченко в красном платье искупалась в Северном Ледовитом океане
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS