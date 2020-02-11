Во Львове пьяный пассажир устроил драку на борту самолета

Из-за драки на борту самолета авиакомпании SkyUp, который должен был лететь из Львова в Киев, рейс задержали на 2,5 часа.

В пятницу, 7 февраля, в аэропорту Львов перед вылетом в самолете украинской авиакомпании SkyUp, который должен был совершить рейс в Киев, произошла драка между пассажирами. Видео конфликта в самолете в Facebook обнародовал пользователь Павел Фищук, который тоже был пассажиром рейса.

На видео видно, как несколько мужчин требуют, чтобы нетрезвый пассажир покинул самолет. Впоследствии словесный конфликт перерос в драку.

Как рассказал Павел Фищук в комментарии ZAXID.NET, несколько нетрезвых мужчин начали конфликтовать с другими пассажирами, в частности арабской национальности, еще во время регистрации на рейс. Конфликты продолжились уже в самолете.

"По требованию охраны аэропорта двое мужчин покинули самолет сразу. Еще один остался в самолете и буянил. Его пришлось выводить другим пассажирам. На месте происшествия была охрана аэропорта, затем и полиция", – рассказал Павел Фищук.

По его словам, из-за конфликта самолет задержался во Львове почти на 2,5 часа.

Пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская рассказала ZAXID.NET, что на место происшествия вызвали полицию, однако в результате инцидента заявление о правонарушении никто не подавал.