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СБУ подозревает предприятия “Укроборонпром” в покупке российских комплектующих по завышенным ценам

По версии СБУ, спецэкспортеры, входящие в состав госконцерна "Укроборонпром", через офшорные компании в обход санкций закупали российские товары двойного назначения по завышенным в два-три раза ценам.

По мнению СБУ, иностранные посредники при заключении импортных контрактов нужны были только для "завышения стоимости, вывода и аккумулирования средств на иностранных счетах"
По мнению СБУ, иностранные посредники при заключении импортных контрактов нужны были только для "завышения стоимости, вывода и аккумулирования средств на иностранных счетах"
Фото: Depositphotos.com

Служба безопасности Украины подозревает предприятия, входящие в госконцерн "Укроборонпром", в закупке российских комплектующих по завышенным ценам. Фабула уголовного производства, открытого по статьям 111 (госизмена), 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом) и 364 (злоупотребление служебным положением), изложена в определении Шевченковского райсуда Киева, опубликованном 19 февраля.

По данным следствия, спецэкспортеры, входящие в структуру госконцерна "Укроборонпром", во время заключения договоров на поставки военной продукции или ремонт оборудования для оборонных предприятий заключают агентские соглашения с офшорными компаниями "о предоставлении агентских услуг о содействии заключению экспортных контрактов".

"Формально вследствие предоставления определенных услуг агент получает вознаграждение в размере 15–20% от суммы полученной предприятием-производителем экспортной выручки", – говорится в решении.

Такие соглашения, заявляют в СБУ, использовались под любой экспортный контракт в течение 2015–2019 годов, из-за чего деньги выводились в офшорные юрисдикции. По мнению СБУ, иностранные посредники нужны были только для "завышения стоимости, вывода и аккумулирования средств на иностранных счетах".

"Спецэкспортеры в интересах [украинских] оборонных предприятий заключали импортные контракты на поставки необходимых комплектующих с иностранными компаниями из ОАЭ, Чехии, Великобритании, Кипра и других стран. При этом в Украину фактически поставлялась продукция военного или двойного назначения, изготовленная на предприятиях РФ, которые находятся под санкциями. Стоимость таких поставок была завышена в два-три раза", – говорится в ходатайстве старшего следователя Главного следственного управления СБУ.

В документе также приводится несколько контрактов, заключенных компаниями "Спецтехноэкспорт" и "Внешэкономсервис" с чешскими Kalipsum Plus и Slige S.R.O. В течение 2018–2010 годов компании из Чехии получили $9,1 млн. По мнению СБУ, стоимость как минимум одного контракта было завышена на 40%.

СБУ попросила суд предоставить временный доступ к регистрационному делу госкомпании "Укрспецэкспорт", которое хранится в Шевченковской райгосадминистрации Киева, чтобы установить "наличие или отсутствие фактов и обстоятельств, которые подлежат доказыванию, а также причастных к уголовному правонарушению лиц".

Шевченковский райсуд на заседании 17 февраля удовлетворил ходатайство СБУ и предоставил месяц на изучение материалов с возможностью изъять их копии.

Теги: СБУ, Укроборонпром, Укрспецэкспорт
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