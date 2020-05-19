В СБУ сообщили, что идентифицировали снайперов, которые застрелили украинского военного в феврале в Луганской области

27 февраля в районе Новотошковского Луганской области в результате обстрелов со стороны боевиков один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение. Сотрудники Службы безопасности Украины выяснили, что к обстрелу причастна группа боевиков так называемой 4-й отдельной механизированной бригады "2-го армейского корпуса "ЛНР", среди них – представитель российских спецслужб.

Служба безопасности Украины установила участников снайперской группы боевиков, которые 27 февраля 2020 года обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил в районе поселка Новотошковское в Луганской области. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

В тот день во время вражеской атаки погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

"Контрразведчики и следователи СБУ получили установочные данные группы боевиков так называемой 4-й отдельной механизированной бригады "2-го армейского корпуса "ЛНР", среди них – представитель российских спецслужб. Также установлены виды вооружений, в частности крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, которые террористы применили против украинских военных", – говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, который повлек гибель человека) продолжаются следственные действия. Проверяется причастность вражеских снайперов к другим обстрелам позиций подразделений операции Объединенных сил в Попаснянском районе Луганской области.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.