Боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции украинских военных

Сегодня после полуночи российские вооруженные формирования на Донбассе открывали огонь по военнослужащим операции Объединенных сил из запрещенных минометов в районе Орехово и Новотошковского. Без потерь с украинской стороны.

18 мая боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Богдановки, Тарамчука, Красногоровки и Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку от Новотошковского, Новолуганского, Луганского, Пивденного и Новоалександровки.

"Несмотря на достигнутые договоренности, враг продолжает вооруженные провокации, в том числе с применением запрещенного вооружения. В ответ на обстрелы наши подразделения открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника", – говорится в сообщении.

По данным разведки, 18 мая украинские военные уничтожили одного российского оккупанта.

После полуночи российские вооруженные формирования вели обстрел из запрещенных минометов в районе Орехово и Новотошковского. Без потерь с украинской стороны.

Случаев коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.