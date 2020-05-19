Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции украинских военных

Сегодня после полуночи российские вооруженные формирования на Донбассе открывали огонь по военнослужащим операции Объединенных сил из запрещенных минометов в районе Орехово и Новотошковского. Без потерь с украинской стороны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным разведки, 18 мая украинские военные уничтожили одного российского оккупанта
По данным разведки, 18 мая украинские военные уничтожили одного российского оккупанта
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

18 мая боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Богдановки, Тарамчука, Красногоровки и Широкино. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку от Новотошковского, Новолуганского, Луганского, Пивденного и Новоалександровки. 

"Несмотря на достигнутые договоренности, враг продолжает вооруженные провокации, в том числе с применением запрещенного вооружения. В ответ на обстрелы наши подразделения открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника", – говорится в сообщении.

По данным разведки, 18 мая украинские военные уничтожили одного российского оккупанта.

После полуночи российские вооруженные формирования вели обстрел из запрещенных минометов в районе Орехово и Новотошковского. Без потерь с украинской стороны. 

Случаев коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/858415897984361

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, военные, боевики, Красногоровка, Широкино, Богдановка, Орехово, Луганское, Новотошковское, военнослужащий, Новоалександровка, война на Донбассе, Новолуганское, операция Объединенных сил, Пивденное, Тарамчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS