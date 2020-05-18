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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников не исключил, что Рада примет законы об амнистии и коллаборационизме

Главным условием для принятия законов об амнистии участников боевых действий на Донбассе и коллаборационизме является прекращение огня, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

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Резников прокомментировал возможность принятия законов об амнистии и коллаборационизме
Резников прокомментировал возможность принятия законов об амнистии и коллаборационизме
Фото: Макс Левин / lb.ua

Верховная Рада Украины IX созыва при определенных условиях может принять законы об амнистии и коллаборационизме в рамках выполнения Минских соглашений. Такое мнение в интервью агентству "Интерфакс-Украина" высказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Если мы говорим о голосовании просто для того, чтобы удовлетворить чье-то желание, то так не будет. А если мы говорим о Комплексе мер [по выполнению Минских договоренностей], в котором первым блоком стоит безопасность, и если там реально начнется политика прекращения огня и дадут команду больше не стрелять, тогда и с нашей стороны не нужно применять ст. 51 Устава ООН, которая дает право стране, подвергшейся агрессии, на самооборону", – сказал он.

По словам Резникова, "это даст возможность говорить, что в парламенте можно обсуждать законы, входящие в пакет для политического урегулирования".

Министр также высказал уверенность, что Украине необходим закон об амнистии: "Чтобы там было понимание: те, у кого руки по локоть или по плечи в крови, – у них шансов нет; а те, кто не убивал, не пытал, не грабил, не мародерствовал, – нет проблем".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Амнистия участников боевых действий, не участвовавших в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотрена Минскими соглашениями и закреплена в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (так называемый закон об особом статусе Донбасса). Однако эта норма, равно как и другие положения закона, вступит в силу только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству. Украина подчеркивает, что это возможно только после вывода российских войск и возвращения под контроль Киева участка российско-украинской границы.

Законопроект о коллаборационизме обсуждался в Верховной Раде в 2017 году. Предполагалось, что украинцы, которые оказывали содействие оккупационным властям, могут быть лишены права избираться или работать в украинских органах государственной власти на срок от 10 до 15 лет. После избрания нового состава парламента этот законопроект считается отозванным.

Теги: Верховная Рада, Украина, амнистия, Донбасс, агрессия, аннексия, боевики, Алексей Резников, вторжение, прекращение огня, война на Донбассе, ОРДЛО, ЛДНР
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