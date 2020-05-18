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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Неоднократно слышал, как россияне называют сепаратистов "наши подопечные". Причем с пренебрежением

Представители России в трехсторонней контактной группе относятся к представителям группировок "ЛДНР" как к подчиненным, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

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Резников о взаимоотношениях сепаратистов с РФ: Кто хозяин и начальник, а кто подчиненный, там очевидно
Резников о взаимоотношениях сепаратистов с РФ: Кто хозяин и начальник, а кто подчиненный, там очевидно
Фото: Макс Левин / lb.ua

Представители России в трехсторонней контактной группе называют донецких и луганских боевиков своими "подопечными". Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Когда в кулуарах с ними разговариваешь, то я уже неоднократно слышал из уст представителей российской делегации "наши подопечные". То есть они относятся к представителям ОРДЛО как к своим подопечным, причем с пренебрежением. Кто хозяин и начальник, а кто подчиненный, там очевидно", – подчеркнул он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Теги: Россия, Украина, переговоры, аннексия, сепаратисты, Алексей Резников, вторжение, война на Донбассе, ОРДЛО, ЛДНР
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