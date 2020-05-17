"Время оккупантов скоро пройдет". Резников призвал почтить память жертв геноцида крымскотатарского народа

В Украине День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа установлен 18 мая – в день принудительной депортации крымских татар из Крыма в 1944 году. Вице-премьер Украины Алексей Резников призвал зажечь свечу памяти сегодня вечером.

18 мая 2020 года исполняется 76 лет со дня депортации крымских татар советским режимом. В 2015 году Верховная Рада признала принудительное выселение коренного народа Крыма актом геноцида Фото: depositphotos.com

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в Facebook призвал украинцев почтить память жертв геноцида крымскотатарского народа.

"76 лет назад ночь на 18 мая чуть не стала последней страницей истории крымских татар. Коренной народ пережил одну из самых страшных трагедий всех времен и народов – депортацию. В течение двух дней из родных домов было выселено 180 тыс. крымских татар. Советская власть приложила максимум усилий, чтобы навсегда вычеркнуть из истории Крыма коренной народ", – отметил он.

Резников добавил, что "сейчас крымские татары оказались в страшном прошлом". "Российская оккупационная власть оказывает давление на коренной народ, преследует, сажает в тюрьмы… Коренной народ снова вынужден покидать свои дома из-за оккупации Крымского полуострова потомками Сталина в Кремле", – заявил вице-премьер.

Он призвал украинцев вместе с Меджлисом крымскотатарского народа "поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой, а сегодня в 21.00 зажечь свечу памяти в своем окне".

"Крым – это Украина, и время оккупантов вскоре пройдет. Bizim ve siziñ azatlığıñız içün. За вашу и нашу свободу!" – заключил чиновник.

11 мая 1944 года глава СССР Иосиф Сталин подписал постановление о выселении всех крымских татар с территории Крыма. Обоснование депортации было подготовлено в отдельной докладной записке наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии. Большая часть крымских татар была выселена в Узбекистан. Возвращаться в Крым они начали после 1990 года.

В ноябре 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В 2017 году Всемирный конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию геноцидом.