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Ткаченко: Зеленский – мой товарищ. Но я не отношусь к разряду его близких друзей

Народный депутат от "Слуги народа", бывший гендиректор медиахолдинга "1+1 медиа" Александр Ткаченко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман охарактеризовал отношения с президентом Владимиром Зеленским как "нормальные, человеческие, деловые".

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Ткаченко (справа) сказал, что не является близким другом Зеленского
Ткаченко (справа) сказал, что не является близким другом Зеленского
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа", бывший гендиректор медиахолдинга "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил в программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман, что считает президента Владимира Зеленского своим товарищем.

Журналистка уточнила, можно ли назвать Зеленского другом Ткаченко.

"Нет, он мой товарищ. Но я не отношусь к разряду его близких друзей", – сказал депутат.

Ткаченко рассказал, что их связывали тесные отношения, поскольку студия "Квартал 95", которую до президентства возглавлял Зеленский, выпускала много проектов для "1+1 медиа".

"Что касается взаимоотношений [с Зеленским до его политической карьеры], это взаимоотношения с руководителем медиагруппы, для которой "Квартал 95" делал большое количество продуктов. И не только для "плюсов", но и для других каналов. У нас даже был и есть до сих пор совместный проект – кабельный канал "Квартал". Поэтому это тоже диалог. То есть это не столько вопрос экономических взаимоотношений, сколько общего видения целей и задач. Безусловно, там были дискуссии, и дискуссии бывали разные. Но опять же мы оба, как сторонники диалога, сказки по поводу того, что между нами напряженные отношения, можем отнести к разряду сказок. Они нормальные, человеческие, деловые", – сказал Ткаченко.

Он отметил, что с Зеленским "по-прежнему общается".

"И это происходит в виде диалога. И, что важно в этом общении, мы позволяем сохранить себе тот уровень искренности, который возможен на этом этапе", – заявил депутат.

Журналистка спросила, остаются ли у "1+1 медиа" долги перед студией "Квартал 95" за выпущенные продукты.

"Я сижу в офисе, который не похож на офис "плюсов". Это мой офис сейчас. Поэтому должен ли "Квартал" или должны "плюсы" сейчас, на этом этапе, я не знаю точно. Говорю искренне", – ответил Ткаченко.

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Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%. До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии "Квартал 95", которая выпускает телевизионные проекты и фильмы.

Ткаченко в 2019 году был избран в Верховную Раду по списку пропрезидентской партии "Слуга народа" (№9 в списке). Сейчас он рассматривается среди кандидатов в мэры Киева от этой политсилы.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Александр Ткаченко, 1+1, Владимир Зеленский, Слуга народа, телеканал 1+1
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