Зеленский о ситуации на Донбассе: У нас очень крепкая армия, первыми стрелять мы не будем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не призывал, чтобы на Донбассе украинская армия не отвечала на обстрелы.

На Донбассе украинская армия первой стрелять не будет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 мая на пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала. Я хотел показать всему миру (и сейчас мы делаем это), что у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем, мы боремся за нашу страну. Если по нам стреляют – мы будем отвечать, и первыми стрелять мы не будем", – сказал глава государства.

Он назвал боевиков "той стороной" и отметил, что они должны перестать стрелять согласно Минским и "нормандским" договоренностям.

Зеленский считает, что боевики "не знают, что с ними потом будет".

"Просто перестать стрелять. И им это очень непросто сделать. Они не знают, на каком они свете. (...) Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам", – заявил президент.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР".

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.