Зеленский о ситуации на Донбассе: У нас очень крепкая армия, первыми стрелять мы не будем

На Донбассе украинская армия первой стрелять не будет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 мая на пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала. Я хотел показать всему миру (и сейчас мы делаем это), что у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем, мы боремся за нашу страну. Если по нам стреляют – мы будем отвечать, и первыми стрелять мы не будем", – сказал глава государства.
Он назвал боевиков "той стороной" и отметил, что они должны перестать стрелять согласно Минским и "нормандским" договоренностям.
Зеленский считает, что боевики "не знают, что с ними потом будет".
"Просто перестать стрелять. И им это очень непросто сделать. Они не знают, на каком они свете. (...) Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам", – заявил президент.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР".
12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко.
9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.