Зеленский: Мы знаем, кто заказал Гандзюк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может оказывать давление на суд по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, но сделает все, чтоб заказчики сели за решетку.

Зеленский отметил, что если подозреваемые по делу Шеремета окажутся невиновным, ответственность понесут те, кто из обвинил Фото: president.gov.ua

Заказчики убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк известны, и они сядут за решетку. Об этом 20 мая во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По поводу, кто убил Екатерину Гандзюк. За мою каденцию люди, которые убили, посажены. Есть вопрос, кто заказал. У нас есть ответы. Мы знаем, кто заказал. Сейчас это дело уже полностью передано в суд, и он, я уверен, даст справедливый приговор, и заказчики сядут за решетку", – отметил президент.

Зеленский акцентировал внимание на том, что заказчик не один, а несколько. Также он добавил, что он не может оказывать давление на суд по этому делу, но "сделает все, чтобы все было справедливо и эти люди обязательно сядут в тюрьму".

"Что касается дела [журналиста Павла] Шеремета, оно более сложное, мы это с вами понимаем. Однозначное оно или нет, я тоже не знаю. Меня пригласили – я пришел (Зеленский 12 декабря присутствовал на пресс-конференции, где сообщили о задержании подозреваемых по делу Шеремета. – "ГОРДОН"). Я хочу быть приглашенным на все громкие дела, несмотря на то, насколько они резонансные для нашей страны – и Майдан, и Гандзюк, и Шеремет. Сейчас это дело ведет и за него отвечает министр внутренних дел Арсен Аваков, это его дело. И он ответственный за результат этого дела", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что что если следствие и суд докажут, что подозреваемые в убийстве журналиста Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко действительно виновны, то они отправятся в тюрьму.

"Если нет, то будут нести ответственность те люди, которые довели это дело до суда и обвинили невинных людей", – добавил президент.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на Гандзюк арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. Заказчиком нападения на Гандзюк, по мнению правоохранителей, был председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, который частично оплатил преступление.

Следователи считают, что житель Херсона с криминальным прошлым Алексей Левин подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой. 16 марта 2020 года его экстрадировали в Украину из Болгарии, где он скрывался, 17-го взяли под стражу.

27 апреля СБУ сообщила о завершении досудебного расследования по делу об организации нанесения Гандзюк тяжких телесных повреждений, которые привели к ее смерти.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу).