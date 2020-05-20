Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
21 мая, 2020
 
Новости

"Сморщенный и недовольный". Демин показал десятилетнего сына

По словам радиоведущего Славы Демина, надеть первый подгузник новорожденному сыну им с женой помогала медсестра.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Таким было утро Демина на следующий день после празднования десятилетия сына
Таким было утро Демина на следующий день после празднования десятилетия сына
Фото: Слава Демин / Facebook

Радиведущий "Люкс ФМ" Слава Демин считает самым ярким событием своей жизни рождение сына. Об этом Демин рассказал в Facebook, поздравляя сына с десятилетием.

ы долго не хотел появляться, целых 13 часов. А потом мы с мамой тебя увидели. Такой сморщенный и недовольный. Но тот момент я не забуду никогда! И если меня спросят о самом ярком событии в жизни, то я назову именно твое рождение", – написал радиоведущий. 

По словам Демина, первый подгузник сыну им с женой помогала надеть медсестра. 

https://www.facebook.com/slavademin/posts/3024528390957358

Утром 20 мая Демин обнародовал фото, показав, каким было его утро на следующий день после дня рождения сына. На снимке он запечатлен лежащим на диване в сонном состоянии. Вместо подушки Демин приспособил игрушку в виде резинового осла. 

https://www.facebook.com/slavademin/posts/3026979284045602

7 апреля Демин рассказал, что отмечает с женой десятилетие супружеской жизни. По словам ведущего, подавать заявление пара отправилась в домашней одежде и в тот же день получила свидетельство о регистрации брака.

Львовянин Демин дебютировал в качестве радиоведущего на радио "Львівська хвиля". В 2008 году Демин провел первый радиоэфир на "Люкс ФМ". Жена Демина – Ксения Мищенко.

Теги: Украина, роды, Слава Демин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Секретная служба "телекиллера" Доренко
Записки бывшего подполковника КГБ: Секретная служба "телекиллера" Доренко
Владимир ПОПОВ
  Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников
  Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников
Алеся БАЦМАН
  Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр
  Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS