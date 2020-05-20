"Сморщенный и недовольный". Демин показал десятилетнего сына

По словам радиоведущего Славы Демина, надеть первый подгузник новорожденному сыну им с женой помогала медсестра.

Таким было утро Демина на следующий день после празднования десятилетия сына Фото: Слава Демин / Facebook

Радиведущий "Люкс ФМ" Слава Демин считает самым ярким событием своей жизни рождение сына. Об этом Демин рассказал в Facebook, поздравляя сына с десятилетием.

"Ты долго не хотел появляться, целых 13 часов. А потом мы с мамой тебя увидели. Такой сморщенный и недовольный. Но тот момент я не забуду никогда! И если меня спросят о самом ярком событии в жизни, то я назову именно твое рождение", – написал радиоведущий.

По словам Демина, первый подгузник сыну им с женой помогала надеть медсестра.

Утром 20 мая Демин обнародовал фото, показав, каким было его утро на следующий день после дня рождения сына. На снимке он запечатлен лежащим на диване в сонном состоянии. Вместо подушки Демин приспособил игрушку в виде резинового осла.

7 апреля Демин рассказал, что отмечает с женой десятилетие супружеской жизни. По словам ведущего, подавать заявление пара отправилась в домашней одежде и в тот же день получила свидетельство о регистрации брака.

Львовянин Демин дебютировал в качестве радиоведущего на радио "Львівська хвиля". В 2008 году Демин провел первый радиоэфир на "Люкс ФМ". Жена Демина – Ксения Мищенко.