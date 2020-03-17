Радиоведущий Демин показал, как выглядел с шевелюрой

36-летний радиведущий "Люкс ФМ" Слава Демин 16 марта поделился с подписчиками фотографией, сделанной в 2007 году – на фото он запечатлен шатеном с курчавыми волосами.
"Особенно сексуально смотрится моя шевелюра", – иронично подписал фото Демин.
Львовянин Демин дебютировал в качестве радиоведущего на радио "Львівська хвиля". В 2008 году Демин провел первый радиоэфир на "Люкс ФМ".
В интервью, опубликованном на сайте "Люкс ФМ", Демин заявил, что лысые мужчины выглядят сексуально и при этом очень экономны, так как "им не надо тратиться на шампунь и расчески".
Причиной появления лысины 36-летний Демин в шутку называет свою партнершу по утренним эфирам на радио Таню Татарченко.