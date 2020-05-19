"Центрэнерго" недополучила 847 млн грн дохода от продажи электроэнергии из-за поставок по заниженным ценам предприятиям Коломойского – СМИ

В среднем частные компании на площадке "Украинской энергетической биржи" продавали электроэнергию по ценам выше, чем на рынке на сутки вперед, тогда как "Центрэнерго" большую часть времени торговали по ценам ниже рынка, отмечают эксперты проекта правительства ФРГ Low Carbon Ukraine. "Главком" пишет, что по заниженным ценам электроэнергию покупали компании бизнесмена Игоря Коломойского.

LCU рассчитал, сколько доходов потеряли государственные предприятия, продавая энергию по более низким, чем на рынке в сутки вперед Фото: depositphotos.com

Государственная генерирующая компания "Центрэнерго" недополучила 847 млн грн дохода от продажи электроэнергии из-за ее поставок по заниженным ценам предприятиям, связанным с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом пишет "Главком" со ссылкой на анализ трейдинговой деятельности госкомпании "Центрэнерго", который опубликован на сайте проекта правительства ФРГ Low Carbon Ukraine (LCU).

"LCU рассчитал, сколько доходов потеряли государственные предприятия, продавая энергию по более низким, чем на рынке на сутки вперед (РСВ), ценам на аукционах... "Центрэнерго" за период с июля 2019 года по февраль 2020 года недополучил 847 млн грн дохода. В среднем это можно представить как цену на РСВ со скидкой в 141 грн/МВт-ч или в 11%. В основном эта сумма приходится на июль – октябрь 2019 года, когда цена на РСВ была стабильной", – отмечается в отчете.

В Low Carbon Ukraine отмечают, что в среднем частные компании на площадке "Украинской энергетической биржи" продавали электроэнергию по ценам выше, чем на РСВ, тогда как "Центрэнерго" большую часть времени торговало по ценам ниже РСВ.

"Логичным объяснением была бы низкая конкуренция в ходе аукционов "Центрэнерго" и высокая конкуренция на частных торгах. Однако, это действительно не так. "Центрэнерго" обычно объявляет очень высокие стартовые цены и высокие требования к финансовым гарантиям для участников аукциона, отталкивая потенциальную конкуренцию", – пишут эксперты.

В конце февраля ZN.UA писало, что "Центрэнерго" стало убыточным, его убытки по итогам 2019 года могут составить 2,5 млрд грн. "Смотрящие" Коломойского, которого связывают с менеджментом компании, якобы разработали несколько схем по поставкам угля и по электроэнергии, отмечали журналисты.

"Главком" писал, что Коломойский контролирует поставки газа на ТЭС .

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь призвали премьера и врио министра энергетики разобраться с закупками энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

Бондарь отмечал, что "Центрэнерго" закупает уголь у компании "Нефть Форс" по цене 2,7 тыс. грн за тонну без учета стоимости доставки, это на 40% выше, чем по формуле "Роттердам плюс", а электроэнергию продает предприятиям Коломойского по цене 1,3 грн за кВт-ч – ниже себестоимости, которая составляет 1,9 грн за кВт-ч. В итоге за первое полугодие "Центрэнерго" получила убытки на 1,2 млрд грн, отметил он.

По информации Волынца, "Центрэнерго" получило и использовало уголь на 470 млн грн, однако отказывается оплатить поставки.