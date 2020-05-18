Коломойский вымывает из государственной "Центрэнерго" $30 млн ежемесячно – СМИ

По информации источников издания "Страна", по некоторым контрактам на поставку газа и угля для предприятий "Центрэнерго" фактическая поставка угля не осуществлялась, все проходило лишь по документам, а деньги должностные лица "Центрэнерго" выводили на подконтрольные группе бизнесмена Игоря Коломойского компании.

Структуры бизнесмена Игоря Коломойского, которые поставляют газ и уголь на теплоэлектростанции "Центрэнерго", через компании-прокладки вымывают из государственного предприятия по 30 млн долларов ежемесячно. Об этом говорится в расследовании издания "Страна".

"Все схемы Коломойского на "Центрэнерго" остались рабочими и позволяют "вынимать" из предприятия по $30 млн долларов в месяц. На дворе – середина мая, но принципиально ничего не поменялось", – заявляет журналист.

"За шесть месяцев 2019 года (с 4 июля по 31 декабря 2019 года) заключено более сотни контрактов с несколькими десятками поставщиков на сумму более 10 млрд грн", – добавляет автор.

Согласно информации источников издания, по некоторым контрактам фактическая поставка угля не осуществлялась – все проходило лишь по документам, при этом деньги выводились должностными лицами "Центрэнерго" на подконтрольные группе Коломойского предприятия.

"Налоговые кредиты в последние годы стали схемой на миллиарды, причем не только в случае с углем. На самом деле, по цепочке мог перебрасываться даже не сам уголь, а только документы. Это позволяет подвести легальную базу под "левый" уголь, скажем, завезенный из Беларуси или с неподконтрольных территорий Донбасса без документов", – отмечает автор.

Издание отмечает, что по ряду контрактов открыты уголовные производства.

"Фигурантами ряда дел являются непосредственно "Центрэнерго", "Никопольский ферросплавный завод" и фирма "Нафта Форс", с которой, собственно, начинались угольные схемы "эпохи Коломойского". Но будут ли эти дела доведены до логического конца и понесут ли наказания лица, загоняющие государственное предприятие в убытки, пока неизвестно", – резюмирует журналист.

12 мая народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также врио министра энергетики Ольгу Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

Бондарь сообщил в Facebook 14 мая, что "Центрэнерго" отказалось от закупки угля государственных шахт, не рассчиталась с долгами перед шахтерами и начало покупать природный газ у компании "Юнайтед Энерджи", близкой к Коломойскому. По наличию ряда таких схем депутат обратился с запросом в НАБУ, САП и ГБР.

Эта компания также была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России, который стал возможен в результате правки в законодательство, инициированной нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.

В конце февраля ZN.UA писало, что "Центрэнерго" стало убыточным, его убытки по итогам 2019 года могут составить 2,5 млрд грн. "Смотрящие" бизнесмена Игоря Коломойского, которого связывают с менеджментом компании, якобы разработали несколько схем по поставкам угля и по электроэнергии.