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"Центрэнерго" покупает газ у Коломойского, имея запасы угля на три месяца работы – СМИ

По состоянию на 15 мая на складах Трипольской ТЭС запасов угля марки "Г" достаточно для работы станции в течение 91 дня, а антрацита – на 12 дней работы, пишет ExPro со ссылкой на данные Минэнерго. Портал отмечает, что вместо сжигания угля предприятия "Центрэнерго" используют газ фирм, подконтрольных бизнесмену Игорю Коломойскому.

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Поставки газа на ТЭС контролирует Коломойский, утверждают СМИ
Поставки газа на ТЭС контролирует Коломойский, утверждают СМИ
Фото: censor.net.ua

У государственной компании "Центрэнерго" есть на складах Трипольской ТЭС запасы угля более чем на три месяца работы, но при этом она покупает газ у компании "Юнайтед Энерджи", которая находится в орбите интересов Игоря Коломойского, пишет портал ExPro со ссылкой на данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

По данным ведомства, по состоянию на 15 мая на складах Трипольской ТЭС было 260,6 тыс. т угля газовой группы и 28,9 тыс. т антрацита. По информации министерства, запасов угля марки "Г" достаточно для работы станции в течение 91 дня, а антрацита – на 12 дней работы.

В конце февраля ZN.UA писало, что "Центрэнерго" стало убыточным, его убытки по итогам 2019 года могут составить 2,5 млрд грн. "Смотрящие" Коломойского, которого связывают с менеджментом компании, якобы разработали несколько схем по поставкам угля и по электроэнергии, отмечали журналисты.

"Главком" писал, что Коломойский контролирует поставки газа на ТЭС .

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь призвали премьера и врио министра энергетики разобраться с закупками энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

Бондарь отмечал, что "Центрэнерго" закупает уголь у компании "Нефть Форс" по цене 2,7 тыс. грн за тонну без учета стоимости доставки, это на 40% выше, чем по формуле "Роттердам плюс", а электроэнергию продает предприятиям Коломойского по цене 1,3 грн за кВт-ч – ниже себестоимости, которая составляет 1,9 грн за кВт-ч. В итоге за первое полугодие "Центрэнерго" получила убытки на 1,2 млрд грн, отметил он.

По информации Волынца, "Центрэнерго" получила и использовала уголь на 470 млн грн, однако отказывается оплатить поставки.

Теги: газ, уголь, Игорь Коломойский, электроэнергия, ТЭС, Центрэнерго
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