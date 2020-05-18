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Ткаченко: Каково это – работать с Коломойским? Увлекательное путешествие

Самое сложное в отношениях с украинским бизнесменом Игорем Коломойским – его специфический стиль общения. Об этом в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил нардеп от "Слуги народа", бывший гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

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Ткаченко о Коломойском: Искренность и честность в отношениях с ним это главное и важное качество
Ткаченко о Коломойском: Искренность и честность в отношениях с ним – это главное и важное качество
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Нардеп от "Слуги народа", бывший гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман назвал украинского бизнесмена Игоря Коломойского неординарным человеком.

Отвечая на вопрос журналистки, какого ему было 10 лет работать с известным бизнесменом, Ткаченко ответил: "Увлекательное путешествие".

"Искренность и честность в отношениях с ним – это главное и важное качество, которое я использовал как, скажем так, механизм выстраивания своих личных взаимоотношений. Потому что, во-первых, это эффективный механизм. Во-вторых, он позволяет многие сложные вопросы решать не на уровне плетения там интриг или склок, а на уровне откровенного диалога. Этот диалог может кому-то нравиться, может мне не нравиться, ему не нравиться, но, если ты ставишь вопрос открыто и это соответствует действительности, найти выход даже из сложных ситуаций всегда возможно", – отметил нардеп.

По его словам, самое сложное в отношениях с Коломойским – его специфический стиль общения.

"Надо иметь опыт, привыкнуть к этому стилю общения. Но, с другой стороны, если он принимает формулу, которую ты озвучиваешь откровенно и честно, он, надо отдать ему должное, следует этой формуле. Ну, к примеру, в какой-то момент я ему сказал, что общение на высоких тонах меня не устраивает, и объяснил, как лучше вести эффективный диалог... И, надо отдать ему должное, после этого никаких случаев с повышенными интонациями не было", – сказал Ткаченко.

Он добавил, что в течение 10 лет попадал с Коломойским в различные кризисные ситуации, но выход из них всегда находился "путем искреннего диалога".

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С августа 2008 года по 19 августа 2019 года Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 медиа". 20 августа 2019 года вышел из бизнеса и сложил полномочия руководителя холдинга "1+1", став почетным президентом "1+1 медиа". На досрочных парламентских выборах в 2019 году Ткаченко прошел в Верховную Раду по спискам партии "Слуга народа".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Игорь Коломойский, Александр Ткаченко, Алеся Бацман
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