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"Мы ничего с этим не сделаем, мы должны договариваться". Зеленский ответил Гордону на вопрос о Путине. Видео

Украина должна вести переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом на пресс-конференции 20 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона. Гордон напомнил, что в декабре Зеленский и президент РФ Владимир Путин провели первую встречу в рамках саммита "Нормандской четверки". "Вы посмотрели ему в глаза... Понимаете ли вы, что на украинских условиях Путин никогда Донбасс не отдаст, таким образом, встречаться с ним нет вообще смысла?" – обратился Гордон к Зеленскому. "Это вопрос или утверждение?" – отреагировал глава государства. Он отметил, что после первого саммита Украине удалось вернуть часть заложников и политзаключенных, сейчас идут переговоры о новом обмене. Второй саммит, по словам президента, состоится после пандемии коронавируса. "Мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними разговаривать, должны договариваться. Минский формат – приоритет. Но никто не отменяет любые другие форматы. Я готов к любому другому формату, который приблизит нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей", – сказал глава государства.

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Зеленский: Я готов к любому другому формату, который приблизит нас к концу войны
Зеленский: Я готов к любому другому формату, который приблизит нас к концу войны
Фото: president.gov.ua

Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года. Единственная его встреча с Путиным состоялась 9 декабря в Париже в рамках нормандского саммита, который касался урегулирования ситуации на Донбассе. 

После переговоров с Путиным Зеленский поделился впечатлениями от встречи. "У нас был разговор, он был разный, и напряженный, и иногда такой... мощный…" – сказал президент Украины. На вопрос "Кто кого?" он ответил: "Ну, я не знаю, кто кого. Мне кажется, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте говорить, что пока что ничья". 

Путин на пресс-конференции отказался давать характеристику Зеленскому. Он сказал, что не отвечает на подобные вопросы, даже если они касаются мировых лидеров, которые уже покинули свои посты. "Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода... У кого-то есть и преимущества, есть какие-то минусы. Но когда люди попадают на такие места, это значит, что они прошли все-таки какой-то очень серьезный отбор, это все люди незаурядные как минимум", – заявил Путин.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Владимир Зеленский
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