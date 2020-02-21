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Путин сказал, что некоторые заявления Зеленского вызывают вопросы

После саммита в нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский допускал пересмотр Минских соглашений, тем не менее надежда на договоренности о мире есть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Во время саммита в нормандском формате Зеленский и Путин разошлись во взглядах на Минские соглашения
Во время саммита в нормандском формате Зеленский и Путин разошлись во взглядах на Минские соглашения
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос журналиста Андрея Ванденко о том, есть ли надежда договориться с Украиной о мире и дружбе. Интервью вышло в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

"Надежда умирает последней", – сказал глава Кремля.

Он выразил сожаление в связи с рядом высказываний украинского президента Владимира Зеленского.

"Вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли договориться по газу", – заявил Путин.

Ванденко спросил: "То, что мы не друзья с Украиной, – это потеря для нас?" "Да, конечно", – ответил президент РФ.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Во время переговоров канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что Минские соглашения будут пересмотрены.

Зеленский заявил, что у него и у Путина "абсолютно разный взгляд" на пункт Минских соглашений, касающийся передачи под контроль Киева участка границы между Украиной и Россией.

В феврале 2020 года украинский президент высказал мнение, что Российская Федерация готова думать над уточнением текста Минских договоренностей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что изменения в текст Минских соглашений нужно обсуждать с "экспертами" из "ЛДНР".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Минские соглашения, нормандский формат, Владимир Зеленский
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