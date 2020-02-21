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Путин о бывших руководителях Украины: Бабки-то где? В заграничных банках

Люди, руководившие Украиной, служили тем странам, в чьих банках лежали их деньги. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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Путин: Объединяя усилия, Украина и Россия многократно повышают свои конкурентные преимущества. Зачем этого было лишаться?
Путин: Объединяя усилия, Украина и Россия многократно повышают свои конкурентные преимущества. Зачем этого было лишаться?
Фото: ЕРА

Те, кто возглавлял Украину ранее, грабили ее население и подыгрывали западным странам в стремлении разорвать отношения с Россией. Такое заявление в интервью ТАСС сделал президент РФ Владимир Путин.

Он не уточнил, кого именно из украинских руководителей имеет в виду.

"Те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, – они преследовали личные интересы. А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено до сих пор. Вот в чем главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках! Что нужно делать для этого? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат. Вот отсюда и единственное то, чем они сейчас торгуют, – русофобия", – сказал Путин.

В Европе и мире никто не хочет создания "глобального конкурента", что произошло бы в случае "любого объединения" Украины и России, добавил глава Кремля.

"Какой интерес у украинского народа, если в результате разрыва отношений с Россией утрачено ракетостроение, судостроение, авиационное строение, двигателестроение, происходит фактически деиндустриализация страны? Всемирный банк требует прекратить перекрестное субсидирование. Ну что же здесь хорошего? Или заставляют их вывозить кругляк из Карпат. Скоро Карпаты все лысые будут. Зачем это делать, когда мы, объединяя усилия, многократно повышаем свои конкурентные преимущества? Зачем же этого было лишаться?" – риторически спросил Путин.

В 2017 году Путин уже говорил, что его "украинские коллеги" ведут политику разделения России и Украины, "растаскивания двух народов и двух государств".

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, экономика, деньги, русофобия, объединение
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