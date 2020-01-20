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Сайдик о политике России в отношении соседей: Великан не должен говорить гному, что он для него – угроза

РФ – самая крупная территориально страна в мире, однако вместо развития экономики она занята давлением на соседние государства. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик.

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Сайдик: Великан должен внушить гному доверие
Сайдик: Великан должен внушить гному доверие
Фото: ЕРА

Россия является великаном, который пытается запугать более мелкие соседние государства. Такое мнение в интервью изданию "Коммерсантъ", которое вышло 20 января, высказал недавно ушедший со своего поста спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик.

"Почему развивается противостояние? Великан не должен говорить гному: ты для меня – угроза. А вот для гнома великан – угроза. Великан должен внушить гному доверие и не требовать от гнома, чтобы тот внушил доверие великану. А что вы делаете? В основном великан кричит, шумит и говорит: если ты не сделаешь то-то, я тебе отключу это", – заявил дипломат.

По его словам, неудивительно, что "страны-гномы начинают бояться".

Россия – территориально самая крупная страна в мире, отметил Сайдик, но экономически "даже не играет в первой лиге". Кроме того, в РФ не определились, какой вектор развития избрать: европейский или азиатский.

"Другие страны идут вперед. В какой-то момент эти страны говорят России: мы развиваемся дальше, а ты опаздываешь, ты не можешь определиться. И Украина должна была в какой-то момент сделать выбор. Я общался с членами делегации ЕС, которые вели переговоры с Украиной по Соглашению об ассоциации. Они мне говорили: "Мы столько раз спрашивали у россиян: "Что вы хотите, какие у вас конкретные проблемы?" И единственное, что слышали в ответ: "Мы хотим участвовать в этих переговорах". Но это не треугольник! Таких трехсторонних переговоров не могло быть, поскольку речь шла о двухсторонних переговорах – об ассоциации Украины в ЕС", – сказал экс-спецпредставитель ОБСЕ.

Сайдик также заявил в интервью, что Россия отказывается считать себя стороной конфликта на Донбассе, говорит о своей посреднической роли, однако и ее выполнять отказывается.

Теги: Россия, Украина, экономика, Мартин Сайдик
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