Путин прокомментировал шутку про "хубло" из сериала "Слуга народа"

Журналист Андрей Ванденко спросил российского президента Владимира Путина, видел ли тот фрагмент сериала "Слуга народа", в котором персонаж Владимира Зеленского выбирает себе часы и произносит реплику "Путин – хубло". Глава Кремля сказал, что не смотрел сериал.

В эфире спецпроекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" журналист Андрей Ванденко поинтересовался у главы Кремля, видел ли тот фрагмент украинского сериала "Слуга народа", в котором главный герой Василий Голобородько (его сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский) "выбирает часы, как у Путина".

Российский президент ответил, что не смотрел сериал.

"Не знаю ни Голобородько, ни кто там чего выбирает", – сказал Путин.

По сюжету сериала президент Украины Голобородько приходит выбирать положенные ему по статусу часы и костюм. Помощник сообщает ему, что Путин носит часы Hublot, название фирмы он произносит как "хубло". Голобородько уточняет: "Путин – хубло?"

"Слугу народа" сняла студия "Квартал 95". В Украине сериал показывали с ноября 2015-го по март 2019 года. Первый сезон насчитывает 23 серии, которые длятся около 30 минут, второй – 24 серии, третий – три серии длительностью около часа.

11 декабря 2019 года на канале ТНТ в РФ впервые начали показывать сериал "Слуга народа". Шутку про Путина смогли увидеть зрители на Дальнем Востоке, но ко времени показа в Москве эпизод вырезали. После показа первых трех серий "Слугу народа" сняли с эфира в РФ.