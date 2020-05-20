Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: Мощный ли Аваков министр? Да

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МВД Арсен Аваков не является его близким товарищем.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: У Авакова есть близкие товарищи, с которыми я точно не дружу
Зеленский: У Авакова есть близкие товарищи, с которыми я точно не дружу
Фото: mvs.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая на пресс-конференции заявил, что глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков является "мощным министром", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Глава государства также отметил, что Аваков должен довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Арсен Борисович Аваков – не мой кум, не мой близкий товарищ. Напротив, у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не дружу. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Думаю, что да… Его сегодняшняя ответственность – дело Шеремета. Он это дело начал – он его должен довести до конца. До результата. Чтобы все, кто причастен к убийству Шеремета, были наказаны", – подчеркнул Зеленский.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Теги: МВД, Арсен Аваков, убийство, Павел Шеремет, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS