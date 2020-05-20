Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: Буду ли еще баллотироваться? Подумаю. Одного срока недостаточно

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, если у действующего главы государства рейтинг 10% или 15% в начале предвыборной кампании, то он "не имеет права идти в президенты".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Вижу, что работа сложная, никто "спасибо" не скажет
Зеленский: Вижу, что работа сложная, никто "спасибо" не скажет
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая не исключил, что будет баллотироваться на второй срок, передает корреспондент издания "ГОРДОН".  

"[Буду ли еще баллотироваться?] Подумаю", – сказал Зеленский. 

По мнению главы государства, если у действующего президента рейтинг 10% или 15% в начале предвыборной кампании, то он "не имеет права идти в президенты".

"Просто не имеет права. Потому что это означает одно: общество его не поддерживает. Я иду на один срок, как и говорил. Вижу, что работа сложная, никто "спасибо" не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины – я смогу про это думать. Буду думать", – отметил президент.

Он считает, что одного срока, чтобы реализовать все обещанное, не хватит.

"Что касается вопроса, успею ли [все реализовать за один президентский срок]… Я обещал один список [реформ], но сейчас, когда мы уже работаем, этот список пополняется. Потому и говорю: на весь список одного [президентского] срока недостаточно", – сказал президент. 

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.  

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.  

В мае 2020 года первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов не исключил, что Зеленский будет повторно баллотироваться на пост президента. "Мое личное мнение: я не думаю, что [Зеленский ограничится] пятилетним сроком. Я все-таки считаю, что будет какое-то продолжение каденции..." – сказал он. 

Согласно опросу, который 12–13 мая провела Социологическая группа "Рейтинг", если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, победу на них одержал бы Зеленский. В первом туре его поддержало бы 39,3% тех, кто намерен голосовать и определился с кандидатом, во втором – 74–75%. 

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. Конституция разрешает одному лицу занимать должность главы государства не больше двух пятилетних сроков подряд.  

Теги: выборы, Владимир Зеленский, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS