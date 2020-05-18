Зеленский выиграл бы президентские выборы практически с таким же результатом, как в 2019 году – соцопрос

В первом туре президентских выборов в Украине действующего главу государства Владимира Зеленского поддержало бы 39,3% тех, кто намерен голосовать и определился с кандидатом, во втором – 74–75%, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Зеленский опять стал бы президентом, если бы выборы состоялись в ближайшее время Фото: EPA

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, победу на них одержал бы действующий глава государства Владимир Зеленский, свидетельствуют данные опроса, который провела Социологическая группа "Рейтинг".

Зеленского поддерживает 39,3% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

На втором месте народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", бывший вице-премьер Юрий Бойко – 13,9%, на третьем – народный депутат от "Европейской солидарности", пятый президент Петр Порошенко с 13,3%. Четвертое место заняла бы народный депутат от "Батьківщини", экс-премьер Юлия Тимошенко (8,6%), а пятое – экс-начальник Главного управления военной разведки Минобороны, бывший председатель Службы безопасности Украины, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (5,9%). Остальные кандидаты набрали бы менее 5%.

Инфографика: ratinggroup.ua

8,6% респондентов еще не определились, за кого голосовать, а 5,4% не участвовали бы в выборах.

Во втором туре выборов с результатом 74–75% Зеленский победил бы и Порошенко, и Бойко, и Тимошенко.

Инфографика: ratinggroup.ua

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 12–13 мая. Было опрошено 3000 совершеннолетних респондентов во всех регионах, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

В первом туре президентских выборов в марте 2019 года Зеленский набрал 30,24% голосов, второе место с 15,95% занял Порошенко, они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся в конце апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.