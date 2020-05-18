Украинцы оценили первый год президентства Зеленского. Коррупция и влияние олигархов – минус, освобождение заложников – плюс

За первый год президентства Владимиру Зеленскому поставили оценку отлично 4% респондентов, а 12% опрошенных назвали этот период ужасным, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Первым годом президентства Владимира Зеленского довольны треть украинцев, свидетельствуют данные опроса, который провела Социологическая группа "Рейтинг".

27% опрошенных поставили ему оценку хорошо, 4% – отлично.

37% респондентов оценили год правления Зеленского как удовлетворительный, 19% – как неудовлетворительный, 12% украинцев считают, что это было ужасно.

1% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Относительно худшие оценки Зеленскому поставили респонденты востока Украины, а также избиратели пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Инфографика: ratinggroup.ua

Лучшие оценки за первый год президента Зеленский получил за освобождение пленных и заложников, а также за борьбу с коронавирусом, худшие – за уменьшение влияния олигархов на политику, медицинскую и земельную реформы, борьбу с коррупцией, экономическое развитие и прекращение огня на Донбассе.

Инфографика: ratinggroup.ua

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника Порошенко – 24,45%.

Среди главных достижений президента за год команда Зеленского назвала 14-часовую пресс-конференцию, открытие рынка земли и частые видеообращения главы государства к гражданам.

Еще до выдвижения кандидатом в президенты Зеленский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону так сказал о своей будущей политической карьере: "Если меня выберут президентом, сначала будут обливать грязью, затем – уважать, а потом – плакать, когда уйду".