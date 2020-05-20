Украина созывает срочное заседание ТКГ в Минске – Зеленский

19 мая главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник пригрозил "отодвинуть линию соприкосновения на Донбассе". Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по этому поводу Украина созывает заседание трехсторонней контактной группы в Минске.

Председатель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма созвал экстренное заседание группы в связи с заявлением главаря "ЛНР" Леонида Пасечника. Об этом 20 мая во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Чтобы понять, что делает сейчас Леонид Данилович Кучма, сегодня из-за заявления Пасечника он написал письмо и созывает экстренное заседание минской контактной группы, подписал он это письмо на [спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди] Грау", – сообщил президент.

Дату вероятного заседания президент не уточнил.

19 мая Пасечник заявил, что якобы украинские военные обстреляли линию электропередач "Михайловка – Коммунарская", которая питала критически важные инфраструктурные объекты. В связи с этим он обратился к Зеленскому с требованием прекратить "ничем не спровоцированные обстрелы" и предоставить гарантии безопасности для проведения ремонтных работ.

В случае отказа Пасечник пригрозил "принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередач".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.