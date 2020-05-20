Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина созывает срочное заседание ТКГ в Минске – Зеленский

19 мая главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник пригрозил "отодвинуть линию соприкосновения на Донбассе". Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по этому поводу Украина созывает заседание трехсторонней контактной группы в Минске.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский не уточнил, когда пройдет срочное заседание ТГК
Зеленский не уточнил, когда пройдет срочное заседание ТГК
Фото: president.gov.ua

Председатель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма созвал экстренное заседание группы в связи с заявлением главаря "ЛНР" Леонида Пасечника. Об этом 20 мая во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Чтобы понять, что делает сейчас Леонид Данилович Кучма, сегодня из-за заявления Пасечника он написал письмо и созывает экстренное заседание минской контактной группы, подписал он это письмо на [спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди] Грау", – сообщил президент.

Дату вероятного заседания президент не уточнил.

19 мая Пасечник заявил, что якобы украинские военные обстреляли линию электропередач "Михайловка – Коммунарская", которая питала критически важные инфраструктурные объекты. В связи с этим он обратился к Зеленскому с требованием прекратить "ничем не спровоцированные обстрелы" и предоставить гарантии безопасности для проведения ремонтных работ.

В случае отказа Пасечник пригрозил "принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередач". 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Теги: Леонид Кучма, Донбасс, Минск, Владимир Зеленский, контактная группа, война в Украине, ЛНР, Леонид Пасечник, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS