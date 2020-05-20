Война, подростковые суициды, буллинг, любовь в соцсетях. Названы самые популярные темы детского конкурса рецензий "Читай-пиши"

Конкурс литературных рецензий школьников "Читай-пиши" назвал имена победителей, работавших в текстовом и видеоформатах.

Благотворительный фонд Сергея Жадана, проект поддержки детского чтения BaraBooka и Институт книги назвали победителей конкурса отзывов на книги украинских авторов среди школьников Луганской, Донецкой и Харьковской областей – "Читай-пиши". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба конкурса.

В конкурсе участвовали школьники Донецкой, Луганской и Харьковской областей в возрасте от 10 до 17 лет. Кроме текстовых отзывов, в этом году на конкурс можно было отправлять также отзыв в формате видеоблогов.

Победителей определяли в возрастных категориях 10–13 и 14–17 лет, в двух номинациях: текстовые и видеорецензии. Подарками стали поездка в Киев, планшеты (первые места) и фотокамеры мгновенной печати (второе – третье места), а также книги от партнеров проекта – издательств "Ранок" и "Фабула". Текстовые работы участников, которые заняли первое и второе места, будут напечатаны на страницах журнала "Одноклассник". Работы, которые выберет редакция BaraBooka, будут напечатаны на их сайте. Победителей должны были наградить на "Книжном Арсенале", но поскольку он перенесен на следующий год, организаторы решили подарить детям-критикам поездку в Киев – по окончании карантина.

Первые места заняли текстовые рецензии: в младшей категории – Федор Клименко (10 лет) из города Селидово Донецкой области, в старшей – Артем Микосянчик (17 лет) из села Раздольное Луганской области;

В жанре видеорецензии победили Мария Печенежская-Ткачева (13 лет) из Харькова и Анна Гуменюк (15 лет) из Мариуполя.

Среди тем, с которыми работали победители, были война на родной земле, смерть и подростковое самоубийство, дружба и любовь в социальных сетях и в реальной жизни, буллинг и социальное неравенство. Среди авторов, которых рецензировали юные критики, лидируют Сергей Жадан, Александр Дерманский, Иван Андрусяк, Марьяна и Тарас Прохасько, Любко Дереш.

Соорганизатор конкурса и член жюри Татьяна Стус рассказала, что чаще всего в своих работах старшие ученики пробуют осмыслить тему буллинга в школе и взаимоотношений в социальных сетях. Участники пишут о героях, которые похожи на них самих.

В видеоблогах можно увидеть кадры реальных событий на Донбассе, мультфильмы, героями которых стали фетровые игрушки, рисунки, песни, также были представлены рэп-клипы.

"В этом году мы получили 237 текстовых и 65 видеорецензий, – рассказывает Ирина Куницына, глава БФ Сергея Жадана. – Невзирая на активную кампанию по продвижению, это чуть меньше, чем в прошлом году и чем мы ожидали. По отзывам учителей и родителей, причина в том, что и взрослые, и дети должны были привыкнуть к дистанционному обучению, которое требует больше времени, чем в обычном школьном режиме. Кроме того, для многих юных авторов важным в написании работ является контакт с преподавателями, обсуждение с учителем, возможность остаться после уроков и поговорить. Поэтому мы особенно благодарны тем, кто все же нашел время и силы это сделать, и родителям и учителям, которые поддержали своих детей".

Писатель Сергей Жадан выразил благодарность учителям.

"Мы не забываем о том, что школьная программа – это важно, но, по-видимому, важнейшее – это фигура учителя, его любовь к литературе, способность передать заинтересованность к книге своим ученикам", – отметил он.

В жюри конкурса "Читай-пиши" в 2020 году входили:

● Сергей Жадан, писатель, переводчик, общественный активист;

● Анна Улюра, литературовед, литературный критик;

● Ирина Славинская, журналистка, ведущая, литературовед;

● Андрей Курков, писатель, журналист, президент Украинского ПЕН;

● Анастасия Музыченко, ведущий специалист УЦ МАНУ, литкритик;

● Евгений Стасиневич, литкритик, ведущий, литературовед;

●Ярослав Пидгора-Гвяздовский, кинокритик, член экспертной комиссии по вопросам выдачи прокатных удостоверений при Госкино, член отборочных комиссий украинских кинофестивалей и премий, эксперт Украинского культурного фонда;

● Татьяна Стус, детская писательница, основательница и руководитель образовательных и культурных проектов, общественный деятель;

● Галина Ткачук, детская писательница, преподаватель литературного кружка "Написатор", сценарист проекта "Живые писатели" Украинского института книги;

● Маша Сердюк, детская писательница, журналистка, блогер.