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18 февраля, 2020
 
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"Читай-пиши": благотворительный фонд Жадана инициировал проведение второго конкурса для детей Востока Украины

Победители конкурса "Читай-пиши" от благотворительного фонда украинского писателя Сергея Жадана попадут на Книжный Арсенал, получат советы от известных писателей и литераторов, сертификаты на приобретение новых книг и ценные призы.

Учстникам нужно подать на конкурс текстовые и видеорецензии на прочитанные книги
Учстникам нужно подать на конкурс текстовые и видеорецензии на прочитанные книги
Фото предоставлено организатором конкурса

Благотворительный фонд Сергея Жадана и проект поддержки детского чтения BaraBooka объявляют конкурс отзывов на книги украинских авторов среди школьников Луганской, Донецкой и Харьковской областей – "Читай-пиши". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба конкурса.

Победители попадут на Книжный Арсенал, получат советы от известных писателей и литераторов и сертификаты на приобретение новых книг.

Организаторы предлагают подавать на конкурс текстовые и видеорецензии на прочитанные книги. Отправить работы можно до 1 апреля. Для этого нужно заполнить регистрационную форму и включить в нее свой текстовый и / или видеоотзыв.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на странице конкурса в Facebook, на сайте конкурса и проекта поддержки детского чтения BaraBooka.

Победителей определять в двух возрастных группах: 10 – 13 и 14 – 17 лет и в двух номинациях: текстовые и видеорецензии. Имена объявят после 20 апреля, а наградят во время Книжного Арсенала в Киеве. Организует поездку победителей и родителей / учителей благотворительный фонд Сергея Жадана при поддержке Ukraine Сharity.

На Арсенале дети познакомятся с жюри конкурса – известными литераторами и критиками – и выберут книги от издательств "Фабула" и "Ранок": издатели подарят 12 победителям сертификаты.

Обладатели первых мест также получат получат планшеты, второго и третьего –фотокамеры моментальной печати. Книги от издательств-партнеров также получат шестьдесят финалистов конкурса.

Для отзыва школьники могут выбрать любую книгу на украинском языке, но предпочтение жюри будет отдавать рецензиям на произведения современных
украинских авторов.

"Когда я еще не могла сама сориентироваться, что читать, просто читала по школьной программе. Но мне всегда хотелось читать книги авторов из моего родного города, из
Старобельска. Было интересно, о чем пишут, как думают люди, которые ходили по тем же улицам, что и я, росли в тех же условиях. Так я открыла для себя Сергея Жадана, с которым мы в разное время учились в одной школе", –  рассказала финалистка прошлогоднего конкурса Олеся Витченко из Старобельска.

Организаторы пригласят школьников и преподавателей в разных городах украинского Востока на встречи с украинскими писателями и критиками, которые поделятся с детьми советами, как писать рецензии интересно и аналитично, читать вдумчиво и с большим увлечением. Тур состоится при финансовой поддержке Украинского института книги.

"Долгое время Восток Украины был бы вне культурного поля. Нам важно не просто декларировать, что Восток – это Украина, а помочь детям этих областей быть непрерывно включенными в современный культурный контекст страны, в том числе – литературный", – отметила соорганизатор и участница жюри конкурса, детская писательница и руководительница BaraBooka Татьяна Стус.

"Видеоблоги – важная часть сегодняшних коммуникаций, и нам хочется помочь детям научиться выражать свое мнение различными способами, а учителей – использовать на уроках то, чем дети охотно пользуются во внешкольной жизни. Сегодняшние дети с легкостью снимают и монтируют с помощью телефонов – и видеоблог может быть крутым инструментом для изучения литературы или чего-либо другого, делать обучение ближе и веселее", – объяснила глава и соучредительница благотворительного фонда Сергея Жадана Ирина Куницына.

Она добавила, что школьная программа по литературе требует изменений. 

"Детям нужны книги о тех же проблемах, с которыми сталкиваются они сами", – подытожила она.

Конкурс проводится второй год. В 2019-м поступило более 400 рецензий. Большинство из них были написаны на книги, которые дети читают вне школьной программы и в которых говорится о современной жизни.

Состав жюри конкурса "Читай-пиши":

● Сергей Жадан, писатель, переводчик, общественный активист;
● Анна Улюра, литературовед, литературный критик;
● Ирина Славинская, журналистка, ведущая, литературовед;
● Андрей Курков, писатель, журналист, президент Украинского ПЕН;
● Анастасия Музыченко, ведущий специалист УЦ МАНУ, литкритик;
● Евгений Стасиневич, литкритик, ведущий, литературовед;
● Ярослав Пидгора-Гвяздовский, кинокритик, член экспертной комиссии по вопросам выдачи прокатных удостоверений при Госкино, член отборочных комиссий украинских кинофестивалей и премий, эксперт Украинского культурного фонда;
● Татьяна Стус, детская писательница, основательница и руководитель
образовательных и культурных проектов, общественный деятель;
● Галина Ткачук, детская писательница, преподаватель литературного
кружка "Написатор", сценарист проекта "Живые писатели" Украинского института книги;
● Маша Сердюк, детская писательница, журналистка, блогер.

Теги: Сергей Жадан, конкурс, книги
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