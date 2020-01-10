Ко дню рождения Бадоева вышла книга о нем

10 января, в день 39-летия украинского клипмейкера Алана Бадоева вышла документальная книга журналиста Игоря Панасова "Бадоев. Мир, который создал Алан".

10 января в издательстве ІРІО вышла книга "Бадоев. Мир, который создал Алан", посвященная украинскому режиссеру музыкального видео в Восточной Европе и Азии Алану Бадоеву. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба режиссера.

Выход книги посвящен 39-летию режиссера. Издание состоит из семи разделов, каждый из которых освещает ключевые этапы из его жизни. В разделах "Кинорежиссер", "Клипмейкер", "Продюсер", "Телеведущий", "Телережиссер" раскрывается каждое из творческих амплуа, заявленных в названии. Завершает книгу раздел о масштабном проекте, который сейчас реализует Алан Бадоев – о съемках 25 видеоклипов для артистов из Китая. В книге использованы фото из личного архива режиссера.

Основой книги "Бадоев. Мир, который создал Алан" стали интервью с ее главным героем, которые провел в 2018–2019 годах автор музыкальный журналист Игорь Панасов, работавший в разные годы в журналах "Esquire Украина" и Viva!, главный редактор онлайн-проектов Cultprostir и Karabas LIVE.

Книга вышла при поддержке Secret Service Entertainment Agency – компании, уже более 10 лет представляющей интересы Бадоева и его продюсерских проектов.

Алан Бадоев снял более 500 клипов, несколько фильмов и телепроектов. Он является продюсером Макса Барских и певицы Tayanna.