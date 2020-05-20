Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Это еще впереди". Зеленский прокомментировал вероятность приговора для Порошенко

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко так руководил страной, что его команду ждут разные приговоры, считает нынешний глава государства Владимир Зеленский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Порошенко был конкурентом Зеленского на выборах президента в 2019 году
Порошенко был конкурентом Зеленского на выборах президента в 2019 году
Фото: ЕРА

Бывший президент Украины, нынешний народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко будет привлечен к уголовной ответственности. Такое мнение президент Владимир Зеленский выразил 20 мая на пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что касается приговора господину Порошенко. Я уверен в этом, и уверен, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много различных приключений и различных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия все же не мои, а приговоры суда", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что на скандал, в котором оказались замешаны Порошенко и бывший вице-президент США Джозеф Байден, "реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы".

"Я знаю, что генеральный прокурор Украины [Ирина Венедиктова] еще вчера зарегистрировала уголовное производство... Будут расследовать. Я знаю, что это может быть воспринято как государственная измена", – отметил Зеленский.

19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых голоса, похожие на голоса Порошенко и Байдена, обсуждают повышение тарифов в Украине на 100% вместо запрошенных Международным валютным фондом 75%.

Порошенко был конкурентом Зеленского во втором туре президентских выборов весной 2019 года. Он был главой государства с 2014 года.

По информации Государственного бюро расследований, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах. Среди прочего против Порошенко открыто уголовное производство по факту перехода украинских кораблей через Керченский пролив, что "привело к эскалации конфликта с Россией и введению военного положения в Украине с целью возможной узурпации власти"; а также по факту "захвата государственной власти" – за то, что он внес представление на назначение Владимира Гройсмана премьер-министром "при отсутствии коалиции в парламенте".

Предшественник Венедиктовой Руслан Рябошапка заявлял, что не подписал подозрение Порошенко, подготовленное ГБР, так как в нем не было доказательств вины экс-президента, и назвал документ Госбюро "юридическим трешем".

6 апреля 2020 года Венедиктова открыла еще одного уголовное производство в отношении Порошенко – по факту возможного злоупотребления властью.

Теги: Петр Порошенко, прокуратура, приговор, правоохранители, Владимир Зеленский, уголовное производство, измена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
"Я так взволнована". Уизерспун заявила о съемках третьей части фильма "Блондинка в законе"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
Григорьев-Аполлонов: До фига народу бродит, как зомби после апокалипсиса
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
На клумбе в рабочей одежде. Обнародован новый снимок герцогини Кембриджской
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS