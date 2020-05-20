"Это еще впереди". Зеленский прокомментировал вероятность приговора для Порошенко

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко так руководил страной, что его команду ждут разные приговоры, считает нынешний глава государства Владимир Зеленский.

Порошенко был конкурентом Зеленского на выборах президента в 2019 году Фото: ЕРА

Бывший президент Украины, нынешний народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко будет привлечен к уголовной ответственности. Такое мнение президент Владимир Зеленский выразил 20 мая на пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что касается приговора господину Порошенко. Я уверен в этом, и уверен, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много различных приключений и различных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия все же не мои, а приговоры суда", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что на скандал, в котором оказались замешаны Порошенко и бывший вице-президент США Джозеф Байден, "реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы".

"Я знаю, что генеральный прокурор Украины [Ирина Венедиктова] еще вчера зарегистрировала уголовное производство... Будут расследовать. Я знаю, что это может быть воспринято как государственная измена", – отметил Зеленский.

19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых голоса, похожие на голоса Порошенко и Байдена, обсуждают повышение тарифов в Украине на 100% вместо запрошенных Международным валютным фондом 75%.

Порошенко был конкурентом Зеленского во втором туре президентских выборов весной 2019 года. Он был главой государства с 2014 года.

По информации Государственного бюро расследований, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах. Среди прочего против Порошенко открыто уголовное производство по факту перехода украинских кораблей через Керченский пролив, что "привело к эскалации конфликта с Россией и введению военного положения в Украине с целью возможной узурпации власти"; а также по факту "захвата государственной власти" – за то, что он внес представление на назначение Владимира Гройсмана премьер-министром "при отсутствии коалиции в парламенте".

Предшественник Венедиктовой Руслан Рябошапка заявлял, что не подписал подозрение Порошенко, подготовленное ГБР, так как в нем не было доказательств вины экс-президента, и назвал документ Госбюро "юридическим трешем".

6 апреля 2020 года Венедиктова открыла еще одного уголовное производство в отношении Порошенко – по факту возможного злоупотребления властью.