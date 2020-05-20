"Это еще впереди". Зеленский прокомментировал вероятность приговора для Порошенко

Бывший президент Украины, нынешний народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко будет привлечен к уголовной ответственности. Такое мнение президент Владимир Зеленский выразил 20 мая на пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Что касается приговора господину Порошенко. Я уверен в этом, и уверен, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много различных приключений и различных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия все же не мои, а приговоры суда", – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что на скандал, в котором оказались замешаны Порошенко и бывший вице-президент США Джозеф Байден, "реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы".
"Я знаю, что генеральный прокурор Украины [Ирина Венедиктова] еще вчера зарегистрировала уголовное производство... Будут расследовать. Я знаю, что это может быть воспринято как государственная измена", – отметил Зеленский.
19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых голоса, похожие на голоса Порошенко и Байдена, обсуждают повышение тарифов в Украине на 100% вместо запрошенных Международным валютным фондом 75%.
Порошенко был конкурентом Зеленского во втором туре президентских выборов весной 2019 года. Он был главой государства с 2014 года.
По информации Государственного бюро расследований, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах. Среди прочего против Порошенко открыто уголовное производство по факту перехода украинских кораблей через Керченский пролив, что "привело к эскалации конфликта с Россией и введению военного положения в Украине с целью возможной узурпации власти"; а также по факту "захвата государственной власти" – за то, что он внес представление на назначение Владимира Гройсмана премьер-министром "при отсутствии коалиции в парламенте".
Предшественник Венедиктовой Руслан Рябошапка заявлял, что не подписал подозрение Порошенко, подготовленное ГБР, так как в нем не было доказательств вины экс-президента, и назвал документ Госбюро "юридическим трешем".
6 апреля 2020 года Венедиктова открыла еще одного уголовное производство в отношении Порошенко – по факту возможного злоупотребления властью.