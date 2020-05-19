Деркач обнародовал аудио, на котором "похожий на Порошенко голос" хвастается, что поднял тарифы вместо 75% на 100%

Ради $1 млрд госгарантий от США экс-президент Петр Порошенко повысил тарифы в Украине, заявил народный депутат Андрей Деркач и обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, это подтверждают.

Деркач: Шокина убрали, а, чтобы получить миллиард, Петру Алексеевичу нужно будет еще поработать Фото: radiosvoboda.org

Народный депутат Андрей Деркач на сегодняшней пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" обнародовал аудиозаписи, на которых голоса, похожие на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают повышение тарифов вместо 75% на 100%.

"Петр Алексеевич признается Байдену, что поднял тарифы для украинцев, внимание, не на 75%, как просил МВФ, а на целых 100%. "Уже на 100% поднял тарифы, дайте ярд пожалуйста!" Ради миллиарда себе Порошенко готов раздеть украинцев догола, еще и заработать на тарифах. Кстати, тарифы действительно повысились в два раза", – заявил Деркач.

ВИДЕО

Видео: NABU Leaks / YouTube

Он напомнил о скандале с Байденом, который разгорелся в США в конце прошлого года.

"Джо Байден, его сын Хантер и их партнеры на протяжении многих лет получали от газодобывающей компании Николая Злочевского (был такой министр времен [президента Виктора] Януковича) миллионы долларов за политическую "крышу". Сын Байдена Хантер входил в состав директоров компании. Вместе с ним деньги в совете директоров Burisma получал и друг пасынка госсекретаря США Джона Керри, его помощник Дэвон Арчер. Записи разговоров как раз показывают, как Керри вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора [Виктора] Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на Байденов", – сказал Деркач.

После увольнения Шокина, сообщил нардеп, "Порошенко не сразу понял, что он будет еще долго гнаться за миллиардом, соглашаясь на все новые уступки в ущерб Украине".

"Это отчетливо понятно из следующего разговора Порошенко и Байдена, где Байден выдвигает новые условия в обмен на миллиард. То есть Шокина убрали, а, чтобы получить миллиард, Петру Алексеевичу нужно будет еще поработать", – сказал политик.

Он сообщил, что все записи вместе с заявлением о госизмене и фактах международной коррупции переданы в Офис генпрокурора и государственные органы США. Деркач заявил, что получил записи от журналистов-расследователей, которые утверждают, что Порошенко лично записывал беседы.

ВИДЕО

Видео: Інтерфакс-Україна / YouTube

Шокин утверждает, что Байден пытался "свернуть" расследование уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с украинской компанией Burisma. Он также подозревает бывшего вице-президента США в причастности к покушению на него: в сентябре 2019 года Шокина госпитализировали после двух остановок сердца; его диагноз – "отравление ртутью", говорил врач венской клиники Rudolfinerhaus Николай Корпан.

В январе 2018 года Байден рассказал, что в обмен на кредитные гарантии от США в размере $1 млрд он требовал от президента и премьера Украины уволить генпрокурора Шокина. "И тот сукин сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", – отметил бывший вице-президент США. Шокин ответил, что заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

27 февраля адвокат Шокина Александр Телешецкий сообщил, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство о возможном давлении на Шокина со стороны Байдена.