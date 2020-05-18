Трамп интересовался, сколько Украина сможет противостоять России без помощи США

Агентство Associated Press опубликовало видеозапись встречи президента США Дональда Трампа с группой спонсоров его избирательной кампании в 2018 году. На этом ужине, среди прочих, присутствовали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман. Трамп утверждал, что не знаком с ними.

Трамп утверждал, что не знаком с Парнасом и Фруманом Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп на встрече со спонсорами его избирательной кампании, состоявшейся в апреле 2018 года в отеле Trump International в Вашингтоне, интересовался, как долго Украина сможет противостоять российской агрессии без помощи США. Видеозапись встречи 14 мая опубликовало агентство Associated Press.

Впервые аудиозапись разговора на этой встрече была опубликована в январе текущего года телеканалом ABC. На записи человек с голосом, похожим на голос Трампа, требовал отставки тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович.

"Думаю, мы должны начать с того, чтобы избавиться от посла [Йованович]. Она пришла из администрации Клинтона… Она, по сути, ходит и говорит всем: мол, подождите, [Трампу] будет объявлен импичмент, только подождите", – сказал человек, голос которого похож на голос Парнаса.

Трампа это разозлило и он сказал уволить Йованович, рассказал Парнас телеканалу СNN в январе 2020-го, вспоминая о беседе. "Избавьтесь от нее! Избавьтесь от нее завтра. Мне все равно. Уберите ее завтра. Избавьтесь от нее. Окей? Сделайте это", – заявил голос на аудиозаписи, похожий на голос американского лидера.

Впоследствии Трамп отрицал знакомство с Парнасом и Фруманом. AP отмечает, что новая видеозапись опровергает слова американского президента.

Среди прочего, в конце ужина Парнас передает Трампу подарок от "главного раввина в Украине" и раввинов в Израиле, называя президента США "спасителем Украины". "Все евреи Украины молятся за вас", – обратился к Трампу Фруман.

Бизнесмены Парнас и Фруман являются соратниками личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Они были арестованы в октябре 2019 года (впоследствии их выпустили под залог). Их подозревают в сговоре с целью мошенничества с финансированием избирательной кампании, ложных заявлениях в Федеральную избирательную комиссию и фальсификации документов.

Экс-посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович заявила на слушании в комитете Конгресса США, что украинский министр внутренних дел Арсен Аваков сказал ей, будто бизнесмены Парнас и Фруман были заинтересованы в ее отставке.

22 июля вышло совместное расследование издания BuzzFeed и журналистского консорциума по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. В нем говорилось, что Парнас и Фруман причастны к отзыву Йованович. Кроме того, сообщалось, что Парнас рассказал журналистам, как зимой 2019 года устроил переговоры Джулиани с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

Затем при участии Фрумана и Парнаса были организованы две встречи Джулиани с тогдашним главой ГПУ Юрием Луценко. Темой разговоров были материалы следственных органов Украины о возможной связи политической деятельности вероятного соперника Трампа на выборах в 2020 году экс-вице-президента США Джо Байдена с работой его сына Хантера в украинской компании Burisma. По информации журналистов, в планы бизнесменов входила организация контактов Джулиани с Зеленским.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против Burisma.

Палата представителей, в которой большинство у Демократической партии, одобрила две статьи обвинения в отношении Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. По мнению демократов, Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году.

Сенат (в верхней палате парламента большинство у республиканцев) 5 февраля отклонил обвинения по обеим статьям.