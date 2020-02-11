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Луценко о переписке с Парнасом: Общаюсь с людьми на том языке, который они лучше понимают. С кем-то по-матерному. Парнас так понимает лучше

Нижняя палата Конгресса США в январе обнародовала переписку американского бизнесмена Льва Парнаса с бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко. Абоненты нередко употребляли обсценную лексику. Луценко объяснил это характером своего собеседника.

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Луценко: Сказал Джулиани, что не буду разговаривать в таком тоне
Луценко: Сказал Джулиани, что не буду разговаривать в таком тоне
Фото: ЕРА

Употребление мата в переписке с американским бизнесменом и лоббистом Львом Парнасом обусловлено обстоятельствами, а также стилем общения собеседника. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ", которое опубликовано 11 февраля, сказал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Я общаюсь с людьми на том языке, который они лучше понимают. В основном – на украинском. С кем-то по-английски. А с кем-то – по-матерному. Бывает всякое, – пояснил Луценко. – Парнас именно так понимает лучше. Этим языком я тоже в совершенстве владею со времен незабвенных пленок Мельниченко и последующих моих житейских университетов".

Он добавил, что партнер Парнаса Игорь Фруман – человек другого склада.

Экс-глава ГПУ прокомментировал фрагмент своей переписки с Парнасом, в котором употребил фразу "Еду с женой. Вам п…здец".

мысл состоит в том, что это было в три часа ночи. Я уже спал. Звонок Парнаса меня разбудил и он очень настойчиво попросил подъехать для разговора с [личным адвокатом президента США Рудольфом] Джулиани. Жена села за руль и повезла меня к месту встречи, где я взял телефонную трубку, минут 10 слушал голос Джулиани", – рассказал Луценко.

По его словам, адвокат президента Дональда Трампа убеждал его, что деятельность экс-вице-президента Джо Байдена в Украине можно расценивать как взяточничество.

"Я даже бросил трубку. Сказал: я не буду разговаривать в таком тоне – и уехал домой спать. Может, после этого вы поймете психологическую подоплеку этих смс", – подытожил экс-генпрокурор.

Бизнесмены Парнас и Фруман были арестованы в октябре 2019 года. Их подозревают в сговоре с целью мошенничества с финансированием избирательной кампании, ложных заявлениях в Федеральную избирательную комиссию и фальсификации документов.

Бывшая посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович заявила на слушании в комитете Конгресса США, что украинский министр внутренних дел Арсен Аваков сказал ей, будто бизнесмены Парнас и Фруман были заинтересованы в ее отставке.

22 июля вышло совместное расследование издания BuzzFeed и журналистского консорциума по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. В нем говорилось, что Парнас и Фруман причастны к отзыву Йованович. Кроме того, сообщалось, что Парнас рассказал журналистам, как зимой 2019 года устроил переговоры Джулиани с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

Затем при участии Фрумана и Парнаса были организованы две встречи Джулиани с Луценко. Темой разговоров были материалы следственных органов Украины о возможной связи политической деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена с работой его сына Хантера в украинской компании Burisma. По информации журналистов, в планы бизнесменов входила организация контактов Джулиани с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ситуация с сыном вероятного соперника президента США Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена стала причиной запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе.

Палата представителей Конгресса США 14 января обнародовала документы, среди которых переписка Парнаса со многими украинскими политиками, в том числе с Луценко, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, помощниками президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком и Сергеем Шефиром.

Теги: Юрий Луценко, Джо Байден, переписка, Рудольф Джулиани, Игорь Фруман, Лев Парнас, звонок
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