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ПОЛИТИКА

Зеленский о Баканове: Такого честного главы СБУ в Украине никогда не было

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, возможно, главе СБУ Ивану Баканову не хватает опыта, но он порядочный и честный человек.

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Зеленский о Баканове: Мы действительно дружим, я действительно уважаю этого порядочного человека
Зеленский о Баканове: Мы действительно дружим, я действительно уважаю этого порядочного человека
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что более честного главы Службы безопасности Украины, чем Иван Баканов, в стране еще не было. Об этом он заявил на пресс-конференции 20 мая, передает корреспондент издания "ГОРДОН".  

"Что касается "мой давний друг". Мы действительно дружим, я действительно уважаю [этого] порядочного человека. Я знаю, и вы это знаете, что такого честного и профессионального... Может, с точки зрения профессионализма и опыта чего-то Баканову и не хватает, но мне кажется, что за этот год он показал: такого честного главы СБУ в Украине никогда не было", – сказал Зеленский. 

Глава государства заявил, что у Баканова нет бизнеса, а все имущество он нажил до назначения на свою должность.

"По поводу декларирования недвижимости, денег или бизнеса, которого, как мне кажется, нет у Ивана Баканова. Во-первых, Иван Баканов ничего не боится. Все, что у него есть, было приобретено еще до политической карьеры, много лет назад. Даже еще до того, как он начал работать в студии "Квартал 95", у него уже был его дом, в котором он живет", – сказал Зеленский. 

Баканов возглавляет СБУ с августа 2019 года. До этого в 2013–2019 годах он был руководителем студии "Квартал 95", которую основал Зеленский, и возглавлял его предвыборный штаб. Баканов окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана и Академию труда и социальных отношений и туризма, до 2019 года у него не было опыта работы на государственной службе. 

В интервью изданию "Бабель" в 2019 году Баканов рассказал, что с Зеленским познакомлся, когда им было по пять лет. 

"Мы жили в одном подъезде, наши семьи были в прекрасных отношениях. Учились в одной школе, потом университете, в одном дворе в футбол играли", – рассказал Баканов. 

Теги: СБУ, Владимир Зеленский, Иван Баканов
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