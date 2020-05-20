Зеленский: Общество по-разному оценивает прямые переговоры Зеленского и Путина, но мы должны это делать

Комментируя перспективу прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общение один на один позволит "понять некоторые вещи".

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что он должен вести прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

При этом Зеленский подчеркнул, что украинская сторона будет добиваться урегулирования ситуации на Донбассе при помощи минского процесса.

"Мы будем бороться за "Минск" до конца. Потому что с "Минском" связаны санкции против РФ. И вы прекрасно знаете, что их все хотят снять. Не только Россия, но и многие европейские страны, которые экономически страдают из-за этих санкций", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, прямые переговоры с Путиным позволят ему "сделать 100-процентные выводы".

"Я даю себе еще несколько месяцев, чтобы мы смогли найти дипломатический выход из этой ситуации согласно Минским договоренностям. Я бы не хотел прибегать к плану В или плану С. Может так случиться, что не сработает первый план… Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина, я уверен, что мы должны это делать. Не отбрасывая "Минск". Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять только тогда, когда ты один на один. И есть некоторые ответы, которые ты можешь и хочешь услышать один на один, чтобы сделать 100-процентные выводы и уже идти по другому плану", – резюмировал Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Миснке (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". Там же состоялась первая встреча Зеленского и Путина. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца (предполагается, что она пройдет в Берлине), однако ее точная дата не определена.

После встречи в Париже Зеленский и Путин провели несколько телефонных разговоров.