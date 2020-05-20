Сутки на Донбассе. Боевики 10 раз открывали огонь, ВСУ стреляли в ответ

По данным штаба операции Объединенных сил, 19 мая в результате ответного огня на Донбассе были ранены три боевика.

19 мая на Донбассе боевики 10 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в утренней сводке 20 мая проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня... Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было", – сказано в сообщении.

Позиции ВСУ боевики обстреливали из минометов калибра 120 мм и 82 мм (запрещены Минскими договоренностями), а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рассказали в пресс-центре.

"Подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили враждебную активность. По данным разведки, 19 мая наши воины ранили трех российских оккупантов", – отметили в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.