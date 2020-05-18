Гиркин признался в убийстве трех украинцев

Бывший главарь российских боевиков на Донбассе, гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков) признался, что 19-летний студент КПИ Юрий Поправко и 25-летний житель Стрыя Юрий Дяковский были убиты по его личному приказу. Их тела со следами пыток обнаружили в апреле 2014 года в реке Торец под Славянском. Также террорист признал, что причастен к убийству депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, который пытался снять "флаг ДНР" со здания мэрии.

Гиркин утверждает, что Поправко и Дяковский были расстреляны, однако по данным МВД Украины, мужчин пытали и утопили в реке, когда они были без сознания Фото: EPA

Бывший главарь российских боевиков на Донбассе, гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордон признался в причастности к убийствам трех граждан Украины в апреле 2014 года.

В частности, Дмитрий Гордон спросил, отдавал ли Гиркин приказы пытать и убить депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака за то, что он пытался снять "флаг ДНР“, а также 19-летнего студента КПИ Юрия Поправко и 25-летнего Юрия Дяковского (их тела со следами пыток в апреле 2014-го нашли в реке Торец недалеко от Славянска).

"Естественно, Рыбак как человек, активно выступивший против "ополчения", в моих глазах был врагом. И его смерть, наверное, в какой-то степени тоже находится под моей ответственностью", – заявил террорист, добавив, что к убийству Рыбака причастны и другие боевики.

Кроме того, Гиркин подтвердил, что лично отдал приказ расстрелять Поправко и Дяковского. Бывший главарь боевиков "ДНР" утверждает, что убитые украинцы якобы были членами "Правого сектора" и приехали в Славянск "в составе диверсионной группы". "Двух поймали из пятерых. Да, эти люди были расстреляны по моему приказу. Живым им никто живот не вспарывал. Жалею ли, что их расстреляли? Нет, они были врагами", – сказал Гиркин.

Тела Владимира Рыбака, Юрия Дяковского и Юрия Поправко были найдены в реке Торец возле поселка Райгородок (Славянский район) в конце апреля 2014 года. Раны на их телах свидетельствовали о пытках. В Министерстве внутренних дел Украины подчеркивали, что причина смерти украинцев – "комбинированная травма тела вследствие пыток с последующим утоплением еще живых потерпевших, которые находились без сознания". Таким образом, утверждение Гиркина о том, что украинцы были расстреляны, – ложь.

В 2015 году пятый президент Петр Порошенко присвоил замученным боевиками украинцам звание Героев.

Дело об убийстве Рыбака, Дяковского и Поправко с 2014 года расследовала Генеральная прокуратура Украины. Кроме Гиркина, обвинения были предъявлены российскому террористу Игорю Безлеру. Об окончании расследования не сообщалось.

Гиркин родился в 1970 году в Москве. В 1992 году окончил Московский государственный историко-архивный институт, но по специальности не работал. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.

По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ). Служба безопасности Украины утверждала, что Гиркин служил в Главном разведывательном управлении Генштаба вооруженных сил Российской Федерации, но сам Гиркин эту информацию опровергал. После отставки руководил службой безопасности фонда Marshall Capital, который принадлежит российскому бизнесмену Константину Малофееву (в Украине Малофеева подозревают в финансировании боевиков "ДНР" и ЛНР", он объявлен в розыск).

До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз легально пересек ее границу 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. В 2015 году российская "Новая газета" опубликовала электронную переписку, предположительно, принадлежащую Гиркину. В письме неизвестному адресату от 31 марта 2014 года он написал, что "практически ничего теперь не может в Крыму" и что его рассматривают "в качестве опасного сумасшедшего".

В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.