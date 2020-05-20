Кабмин продлил карантин в Украине до 22 июня

В соответствии с решением Кабинета Министров, с 22 мая на территории Украины будет введен адаптивный карантин и региональные власти смогут в зависимости от эпидемической ситуации ослаблять ограничения.

Кабинет Министров Украины продлил действие карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса, до 22 июня. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"[Постановлением правительства] предлагается установить с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантин с учетом эпидемической ситуации в регионах. Это так называемый адаптивный карантин, о котором мы говорили", – сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, представляя проект решения.

По его словам, с 22 мая вводятся "определенные признаки эпидемии", на основании которых региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям смогут принимать решение об ослаблении карантина.

"Среди этих признаков инцидентность – среднее количество случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения. [Этот показатель] должен составлять меньше 12 человек на 100 тыс. Это загруженность коек в учреждениях охраны здоровья. Этот показатель должен составлять менее 50%. А также количество тестирований методом ПЦР и иммунноферментного анализа (ИФА-тестирование) должно составлять более 12 [тестов] на 100 тыс. населения в течение последних семи дней", – добавил Степанов.

Министр добавил, что с 22 мая в Украине стартует второй этап ослабления карантина. "Каждый этап – это 10 дней. То есть все могут увидеть, что мы предлагаем с 1 июня, с 10-го и так далее. Это будут прогнозируемые действия, и они будут зависеть от показателей", – подчеркнул Степанов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что окончательная редакция принятого постановления будет опубликована 21 мая.

Возможность возобновления работы метрополитенов, о которой Шмыгаль заявлял на этой неделе, на заседании не обсуждалась. В начале заседания премьер также отметил, что межобластные пассажирские перевозки и регулярное авиасообщение пока возобновлены не будут.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

В соответствии с пятиэтапным планом смягчения карантина, на втором этапе должен быть возобновлен учебный процесс для выпускников в школах и подготовка к проведению внешнего независимого оценивания; также смогут возобновить работу отели, спортивные залы и фитнес-центры (без бассейнов). Кроме того, могут быть возобновлены спортивные соревнования, в которых участвует не больше 50 человек, но без зрителей.

По состоянию на 20 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 230 человек, 564 из них умерли, а 5955 вылечились.