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ТРЦ в Киеве могут открыть после возобновления работы метро

Без метро сотрудникам торгово-развлекательных центров будет тяжело добраться на работу, отметил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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Метрополитены в украинских городах закрыты с 17 марта
Метрополитены в украинских городах закрыты с 17 марта
Фото: EPA

Торгово-развлекательные центры в Киеве могут быть открыты только после возобновления работы метрополитена. Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, об этом заявил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он отметил, что власти Киева поддерживают открытие ТРЦ, "но необходимо нивелировать все сложности и риски увеличения заболеваемости".

"ТРЦ без метрополитена вряд ли смогут заработать, хотя бы потому, что работникам нужно добираться на работу. Это именно та часть работников, которая обеспечивает функционирование бизнеса. Чтобы не усложнять трафик в Киеве, есть смысл повременить с открытием ТРЦ до возобновления работы метрополитена. Мы ждем решения Кабинета Министров, когда нам позволят открыть метро", – заявил Мондриевский.

Чиновник добавил, что привязки к конкретной дате в вопросе открытия ТРЦ не будет. 

"Каждый торговый центр имеет разную степень готовности. Поэтому как только ТРЦ будет готов к открытию при условии соблюдения всех правил, он и начнет работу", – заключил он.

https://www.facebook.com/kyivcity.gov.ua/posts/2775826425874110

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. Ожидается, что с 22 мая карантин будет снова продлен, но некоторые ограничения будут сняты.

18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что 25 мая украинские метрополитены возобновят работу, но только в тех городах, где позволит эпидемическая ситуация.

По состоянию на 19 мая коронавирус в Украине подтвержден у 18 876 человек (почти 2,4 тыс. из них – в Киеве), 548 умерли, а 5632 вылечились.

Теги: Киев, транспорт, метро, КГГА, эпидемия, торговый центр, карантин, Валентин Мондриевский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, метрополитен
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