Восстановление пригородного сообщения в полном объеме находится под угрозой – "Укрзалізниця"

В "Укрзалізниці" сообщили, что за 2019 год и первый квартал 2020-го компания не получила от местных органов власти более 0,5 млрд грн компенсаций за перевозку льготников.

В "Укрзалізниці" отметили, что за 2019 год компании компенсировали 112,3 млн грн – 21,8% от общего долга в 403,4 млн грн Фото: depositphotos.com

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзалізниці" Иван Юрик заявил, что восстановление пригородного железнодорожного сообщения в Украине в полном объеме находится под угрозой. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

По его словам, причина в том, что за 2019 год и первый квартал 2020-го компания не получила от местных органов власти более 0,5 млрд грн компенсаций за перевозку льготников. Перевозчику компенсировали около 20% от общей суммы за услуги, предоставленные льготным категориям населения.

"Призываем местные органы самоуправления, с которыми заключены контракты, безотлагательно погасить задолженность. Это станет залогом своевременного и полного восстановления пригородного железнодорожного сообщения в ваших регионах после завершения карантина. "Укрзалізниця" всегда готова к диалогу и выполнению своих социальных обязанностей, однако это должно происходить на равных условиях и с соблюдением всех норм законодательства", – подчеркнул Юрик.

Отмечается, что за 2019 год компании компенсировали 112,3 млн грн, что составляет 21,8% от общего долга в 403,4 млн грн. В первом квартале 2020 года, по данным "Укрзалізниці", ситуация с погашением убытков от льготных перевозок в пригородном сообщении ухудшилась: местные власти компенсировали компании 14,6 млн грн из долга в 99,1 млн грн (12,8%).

12 мая "Укрзалізниця" сообщала, что разработала план восстановления пригородного сообщения, который предусматривает две очереди возобновления курсирования поездов.

Согласно обнародованному плану, на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы пик. На втором планируется назначить еще 571 поезд и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное сообщение.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. С 17 марта в Украине приостановили международное авиасообщение. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.