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Полиция ограничила въезд в Кременец из-за ухудшения эпидситуации. В горсовете говорят всего о двух новых случаях COVID-19

Два поста на въездах в Кременец Тернопольской области будут работать ежедневно с 7.00 до 22.00, транзит через город запрещен из-за ухудшения эпидемической обстановки, заявили в Нацполиции. При этом городской оперативный штаб не фиксирует всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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Полиция начала контролировать въезды в Кременец
Полиция начала контролировать въезды в Кременец
Фото: tp.npu.gov.ua

На двух въездах в Кременец Тернопольской области 19 мая установили полицейские посты, они будут работать ежедневно с 7.00 до 22.00, сообщило областное управление Национальной полиции.

"Дополнительные меры безопасности с целью нераспространения коронавирусной инфекции принимают работники полиции в Кременце. В последнее время там зафиксирован рост случаев заражения опасной болезнью", – сказано в пресс-релизе.
 
Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Михаил Белецкий, в город будут пропускать автомобили под управлением лиц, которые зарегистрированы, проживают или работают в Кременце, а также спецтранспорт. Другие транспортные средства будут направляться в объезд. 

В самом райцентре будут работать автопатрули, призванные следить за соблюдением требований карантина субъектами хозяйствования и местными жителями, добавили в полиции.

При этом по информации городского оперативного штаба, на 9.00 19 мая о Кременце подтверждено всего два новых случая COVID-19, информирует пресс-служба горсовета.

С начала эпидемии в Кременце подтверждено 70 случаев заболевания COVID-19. Полностью излечилось 13 жителей.

Всего коронавирус в Украине выявили у 18 876 человек, в том числе у 260 – за предыдущие сутки. 548 инфицированных умерли, выздоровело 5632 человека.

Теги: транспорт, эпидемия, горсовет, Тернопольская область, Нацполиция, Кременец
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