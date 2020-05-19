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Суточные потери от коронавируса в Великобритании выросли более чем в три раза

Накануне в Великобритании было зафиксировано минимальное с конца марта количество умерших от коронавируса – 160. Сегодня от инфекции скончалось более 500 человек.

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Соединенное Королевство занимает второе место в мире по количеству связанных с COVID-19 смертей
Соединенное Королевство занимает второе место в мире по количеству связанных с COVID-19 смертей
Фото: EPA

За прошедшие сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончалось 545 человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения, опубликованные в Twitter 19 мая.

Накануне в Соединенном Королевстве было зарегистрировано минимальное количество смертей от COVID-19 с конца марта (умерло 160 человек). Таким образом, суточные потери выросли более чем в три раза. Общее число жертв эпидемии в стране достигло 35 341 человека.

Всего с начала вспышки в Великобритании коронавирусом заразилось 248 818 человек (2412 из них – за последние сутки). Статистику о выздоровевших пациентах министерство не публикует.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,83 млн человек, из них более 319 тыс. умерли, 1,8 млн выздоровели.

Теги: Великобритания, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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