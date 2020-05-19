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В Великобритании от COVID-19 умерла 42-летняя украинка – МИД Украины

Посольство помогает родственникам умершей оформить необходимые документы и решить вопрос репатриации тела, сообщили в МИД Украины.

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Раньше было известно о восьми украинцах, погибших за границей от коронавирусной инфекции
Раньше было известно о восьми украинцах, погибших за границей от коронавирусной инфекции
Фото: EPA

Гражданка Украины 1978 года рождения умерла от коронавирусной инфекции COVID-19 в Великобритании, украинские дипломаты помогают родственникам решить вопрос репатриации тела. Об этом 19 мая сообщает "Укринформ", ссылаясь на директора департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"Посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерти 17 мая в городе Чертси, графства Суррей, гражданки Украины, 1978 года рождения, инфицированной коронавирусной инфекцией", – заявил дипломат.

По его словам, посольство помогает родственникам умершей оформить необходимые документы и решить вопрос репатриации тела.

"Дело находится на контроле департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Великобритании", – подчеркнул Погорельцев.

Раньше было известно о восьми украинцах, погибших за границей от коронавирусной инфекции.

По состоянию на 18 мая, по информации МИД Украины, 141 гражданин Украины лечится от COVID-19 за границей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 19 мая коронавирусной инфекцией заразилось 4,89 млн человек, из них 319 тыс. умерли, 1,8 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

В Великобритании инфицировано 247 709 человек, из них 34 876 умерли, 1090 – выздоровели.

Теги: Украина, МИД, Великобритания, посольство, МИД Украины, украинец, посольство Украины, Сергей Погорельцев, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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